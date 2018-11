Habla la asturiana que trajo a España el Dogo de Burdeos (y le vendió uno a Messi): "Son perros muy nobles"

A la avilesina Gema Fernández le sorprende que fuesen dos perros Dogo de Burdeos los que atacasen mortalmente a dos mujeres en un chalé de la localidad madrileña de Colmenar de Oreja. O quizás no tanto, puesto que conoce muy bien la raza -a su casa llegó el primer can de este tipo en España- pero también sabe que "algunos que hacen cruces" no miran por el carácter como debieran. En cualquier caso, esta asturiana amante de estos animales marrones de pecho ancho, mandíbula poderosa y morro arrugado, defiende que "es una de las razas más antiguas que existen, equilibrada, noble, cariñosa".

"Llevo cuarenta años en mi casa con ellos y jamás un perro mío tuvo un mal gesto conmigo... Luego hay dogos que no son tal, son mezcla, que se venden por internet, ya no son los auténticos", explica sin saber que, efectivamente, después saltó la noticia de que los perros del ataque de Madrid -que mataron a mordiscos a su dueña, Luisa Pozas, de 57 años, y luego atacaron mortalmente en la yugular a su hija Eva, de 40- "seguramente" tengan algún cruce con otra raza.

Fernández habla con la voz de la experiencia, tras cuatro décadas conviviendo con ellos. A su casa llegó el primer dogo de Burdeos en España y de su finca salió el cachorro que ahora corretea por la vivienda de Lionel Messi. "El primero que hubo en la península fue nuestra perra, Tea de Domaines de Sources", cuenta la vecina de Miranda (Avilés), amante de esta raza junto a su marido Tomás Pinto, primer juez especialista de dogo de Burdeos en España. Fue él quien se enamoró de este perro tras ver una fotografía. En un Renault 12 pusieron rumbo a Burdeos en la década de los 80: incluso allí les costó encontrar un dogo (puedes leer aquí toda su historia).

El caso es que Gema Fernández apunta a malas prácticas entre la gente que "sólo mira por el dinero" al hacer cruce de perros e incide en la importancia de mirar por el carácter de los mismos.



El ataque mortal de dos dogos de Burdeos en Madrid

Las dos mujeres madrileñas fueron halladas muertas por sus respectivos maridos en su casa, en una urbanización de Colmenar de Oreja. Ellos requirieron de asistencia sanitaria por la crisis que les provocó la imagen dantesca que se encontraron: los perros habían atacado primero a la madre, arrebatándole la vida a mordiscos, y luego a la hija, alcanzando su yugular. La complexión del Dogo de Burdeos es fuerte, con pecho ancho, cabeza grande y mandíbula poderosa, aunque no se incluye entre el listado de perros potencialmente peligrosos en la mayoría de comunidades autónomas, entre ellas Asturias y Madrid. Aquí puedes consultar la normativa de perros potencialmente peligrosos aplicada en Asturias.