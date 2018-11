"Pensar y soñar a lo grande": el llamamiento de las mujeres de éxito

Talento, sueños, superación, trabajo, esfuerzo. Son conceptos que brillaron en la segunda edición de "eWoman Asturias", el encuentro de mujeres líderes en el mundo empresarial y tecnológico celebrado ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. Y, todos ellos, conjugados en femenino. Porque, como dijo la medallista olímpica Ángela Pumariega, "poner en valor a las mujeres es súper necesario". La regatista y emprendedora gijonesa fue una de las protagonistas de la jornada, junto a otras tres ponentes: Sofía Benjumea, directora de Campus Madrid de Google; Sonia Puente, decana del Colegio de Arquitectos de Asturias; y Nieves Vigón, directora del Área de Negocio de CaixaBank en Gijón. Una sesión de coaching dirigida por Usoa Arregui completó una mañana intensa en la que también se entregaron los premios "eWoman": por "trayectoria profesional", a Isabel Barrio, de "Talento Corporativo"; por "negocio online", a Diana Martínez y Rebeca Bolado, de la tienda de moda "Apparentia"; y por "arte digital y redes sociales", a Carmen Osorio, la bloguera que ha triunfado con su portal "No soy una drama mamá".

La jornada, organizada por LA NUEVA ESPAÑA y Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario, se convirtió en el mejor foro para reivindicar que "el talento de las mujeres es fundamental", como aseguró Guillermo Martínez, consejero de Presidencia del Principado, institución patrocinadora del acto al igual que el Ayuntamiento de Oviedo, Caixabank, Kia Asturconsa, Mercadona, Agua de Cuevas, restaurante De Labra, Cámaras de Asturias y Asturex. También colaboraron los colectivos empresariales ASEM, FEDA y AJE. Todo para defender que las mujeres deben "atreverse a pensar en grande", como explicó Sofía Benjumea.

Cifras muy significativas compartió Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA, encargada de abrir la jornada y quien dibujó la situación de Asturias. "Está entre las regiones donde hay más presencia de mujeres en los consejos de administración, más del 40 por ciento en las pymes, aunque baja hasta el 13 % en compañías de más tamaño", resaltó. Sin embargo, Rivero, que tuvo un sentido recuerdo hacia las víctimas de violencia de género ante la proximidad del Día contra el maltrato, puntualizó que "el poder tecnológico está copado por hombres".

No es el caso de Sofía Benjumea, quien empezó de cero. Lo único que tenía claro cuando dio sus primeros pasos en el mundo profesional era que debía echarle valor. Y consiguió su objetivo. Tanto que ahora es la directora del Campus Madrid de Google y fue en su día la creadora de "South Summit", uno de los eventos más punteros en el mundo del emprendimiento. Animó a las asistentes al acto a asumir riesgos. Las mujeres están viviendo, aseguró, su mejor momento en la empresa. "No tenemos que vender la moto de que emprender es fácil pero estamos en un momento muy positivo y hay que saber aprovecharlo", enfatizó haciendo hincapié en la necesidad que tienen quienes empiezan de rodearse "de gente con talento". Cuando llegó a Google se dio cuenta de otra de las claves del éxito de la compañía: el buscador más utilizado "sigue capitaneado por la gente que lo fundó".

Ángela Pumariega insistió: "Hay que soñar en grande". Contó dos claves: "Motivación y liderazgo", y dejó ingredientes para tejer un éxito como el de su medalla olímpica de Londres 2012: "Metas, actitud, trabajo, ambición, autoestima y comunicación". Así como un gran titular: "Para alcanzar el éxito, el único camino es el trabajo, no hay atajos". No fueron sus únicas lecciones: incidió en la importancia de la formación –se centró en los estudios antes de dedicarse a pleno rendimiento a la vela– y en que "el éxito se mide por los obstáculos que se superan". En este sentido, desveló que un entrenador le dijo a ella y sus compañeras de equipo que "no tenían nivel para llegar a una final". ¡Y lograron el oro olímpico! "Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis hacer algo", enfatizó Pumariega.

Al igual que Benjumea, Sonia Puente, decana del Colegio de Arquitectos de Asturias, opina que es el momento de las mujeres. Decidió que quería dar un paso al frente y liderar a sus compañeros, llevando el empoderamiento femenino a su campo. "También se pueden diseñar ciudades pensando en mujeres, la visión femenina no debe quedar en la literatura o en el lenguaje", afirmó Puente. Siguiendo esta línea de argumentación, la arquitecta mostró cómo en los años 90 la incorporación de la mujer a la empresa cambió el urbanismo. "Tenemos que crear urbes cada vez más flexibles en las que la convivencia sea la clave. No es normal que una mujer tenga miedo a ir sola por la ciudad a determinadas horas", afirmó.

Cerró las ponencias Nieves Vigón, que contó su historia de éxito profesional en CaixaBank y dejó cifras para reflexionar. "Si estamos nosotras, las cosas funcionan mejor; hay un 21% más de posibilidades de tener éxito con mujeres en órganos directivos", señaló. Y agregó: "El Foro Económico Mundial calcula que dentro de 200 años lograremos la igualdad. Necesitamos avanzar mucho más rápido, seguimos ocupando el 19% de los consejos de administración". Datos que indican que hay mucho por avanzar y a ello ayudan eventos como "eWoman". Ya lo dijo la propia Vigón: "Para impulsar cambios tendremos que hacer cosas las empresas y nosotras mismas".