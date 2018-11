Los guajes dicen no al maltrato

Los guajes dicen no al maltrato

El puente que separa o conecta (según se mire) Oviedo y Siero está cubierto de banderolas de colores con mensajes contra la violencia de género y permanecerá así hasta final de año para concienciar a la ciudadanía. Trescientos chavales de colegios e institutos de ambos concejos los colocaron allí ayer por la mañana como parte de un programa de actos relacionados con el 25N. Hay frases y dibujos para todos los gustos. "Ama y no pegues", "Por el bien de todos, denuncia, pon fin al maltrato", ¿Qué las chicas no podemos hacer qué?" o algunos más elaborados con dibujos incluidos: "Respeta a los demás o te pasará esto" (en referencia a la figura de una mujer maltratada y a un hombre tras las rejas de una cárcel).

La concejala de Atención a las Personas en Oviedo, Marisa Ponga, y su homóloga en Siero, Natividad Álvarez, participaron en la actividad junto al director general de Ordenación Académica e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Francisco Laviana. Los tres agradecieron a los escolares su esfuerzo y les transmitieron la esperanza, tal y como dijo Ponga, de que el próximo domingo se convierta "en el día de la victoria contra el machismo y la desigualdad".

Los niños del colegio Carmen Ruiz Tilve llegaron entusiasmados al grito de "por una sociedad de futuro igualitaria". Tras ellos, en fila india, caminaron chicos del colegio Poeta Ángel González y el Instituto de La Corredoria. También hubo quien acudió en bicicleta y casco, como los alumnos del colegio rural arropado de Viella, orgullosos de colgar sus banderolas en el puente. Los chavales cortaron la tela y escribieron los mensajes hace unos días en unos talleres de sensibilización y prevención de la violencia de género que impartieron los profesionales de la asociación Nómades. Pero no sólo hubo niños y representantes políticos en el entorno del Puente del Nora. Un grupo de mujeres de la red de centros sociales de Oviedo realizó una marcha senderista desde el corazón de la capital asturiana hasta el límite con Siero. Begoña Noval fue una de ellas. Se puso zapatillas de deporte y unas mallas y buscó un complemento de color violeta, el color que simboliza la causa feminista: "No me pierdo ni una actividad de este tipo. Estoy muy sensibilizada. Juntas somos más fuertes".