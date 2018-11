Un historiador independentista dice que Pelayo era catalán

El historiador catalán Lluís Maria Mandado pone en entredicho la historia de la Reconquista asturiana. "Don Pelayo... Incluso en Castilla dudan que existiera. Muchos hechos que se le atribuyen en realidad tuvieron lugar en Llívia (localidad de Girona). Después se mezcló todo e hicieron un mito español". Con estas palabras defiende en una entrevista concedida al Diari de Girona una nueva versión de la Reconquista.

"La reconquista no comenzó en Asturias sino en Nimes (una ciudad de la región de Occitania del sur de Francia), y lo que conocemos como 'vasos' en realidad son occitanos, o sea catalanes", dice Mandado. Para el autor del libro "El Cid de Valencia era catalán", una publicación que acaba de lanzar, no resulta difícil encontrar orígenes catalanes en los grandes protagonistas de la historia de España.

El Cid no era de Vivar, según él. "El Cid no fue una persona sino un linaje catalán, comenzó con los condes de Urgell y continuó con los de Cabrera, en Girona. El Cid iba pasando de padres a hijos", sostiene. Y añade: "El Cantar de Mio Cid no tiene ninguna métrica ni rima, parece que se haya escrito porque sí. En cambio, he traducido fragmentos en catalán y salen versos exactamente de 10 sílabas con acento en la sexta. Es la métrica que se utilizaba en todos los cantares que se hacían a Narbona. Fue escrito en catalán".

Según Lluís Maria Madado, Cervantes también tiene su origen en Cataluña: "En realidad se llamaba Siervo y escribió El Quijote en catalán. Han querido borrar Cataluña de la historia". Porque, a su juicio, se quiso "unificar todo bajo Castilla y eliminar aquello que pueda dar alas a Cataluña".

Remata así su discurso: "Lo que nos cuenta España no tiene ni pies ni cabeza. Ha habido un catalanismo triunfante, y se les debe decir. Ahora Cataluña vuelve, y nos tienen que hacer un lugar en la mesa".

No es la única polémica este último año en torno a la figura de Don Pelayo y la Reconquista. En mayo, Carles Mulet, el portavoz de Compromís en el Senado, aunque no se mostró contrario a la figura de Pelayo dijo aquello de "Lo de Asturias y la tierra conquistada es supremacista. No me atrevería a decirlo. Bajémonos un poco los humos. Son emociones. Y negó cualquier animadversión hacia Asturias, indicando que su grupo ha pedido partidas presupuestarias para el asturiano y la Academia de la Llingua. (Puedes volver a leerlo aquí).