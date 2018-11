Usuarios de la ruta aérea a Londres rechazan las ayudas a la compra de billetes

Usuarios habituales de los vuelos cancelados de Asturias a Londres denuestan "por insolidarias, utópicas y electoralistas" las ayudas directas a la compra de billetes que el Gobierno del Principado ha aceptado incluir en su presupuesto de 2019 a petición de IU. La plataforma Standsted-Asturias, constituida a raíz de los fracasos en la planificación que han dejado a la región sin enlaces aéreos internacionales, asegura que "los emigrantes no necesitamos beneficencia, sino conexiones que nos podamos pagar de nuestros bolsillos, igual que el resto de los asturianos". Rechazan así la iniciativa de reservar en el proyecto de cuentas del Gobierno una partida de 50.000 euros para subvencionar la compra de billetes a "emigrantes laborales" menores de 36 años y que cumplan unos requisitos de renta. En un comunicado, el colectivo afirma que "lo único que persigue este anuncio es tapar responsabilidades y bocas a golpe de talonario y esto no soluciona el problema de fondo que tenemos todos".

Consideran que la iniciativa es "insolidaria" por no dirigirse en igualdad de condiciones a todos los asturianos, e "imposible de implementar" por las dificultades que tendrán las autoridades autonómicas para comprobar los datos de ingresos de "personas que residen en el extranjero y no tributan en España". A su juicio, "una cosa es que se establezcan ayudas para los emigrantes en situación de vulnerabilidad y otra es que el Principado auxilie a un colectivo específico y no a los asturianos que están pagando sus impuestos en la región". Los usuarios promotores de la plataforma se preguntan, a modo de ejemplo, si "será útil dar una ayuda de cien o 150 euros a un joven que trabaje en el sector servicios a quien el billete de ida y vuelta le cuesta casi lo que cobra en un mes".