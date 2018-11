Un juez multiplica por siete la indemnización del Principado a un ganadero de Cangas del Narcea por los ataques del oso

La Administración asturiana ha sido condenada judicialmente a pagar hasta 7,5 veces más de lo que tenía pensado por los daños causados por un oso en el rebaño de ovejas xaldas de un ganadero de Caldevilla de Rengos, en Cangas del Narcea. Se trata de una pionera demanda en Asturias, promovida por USAGA (Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos) ante los numerosos daños provocados por el oso en una ganadería del occidente asturiano en agosto de 2017. El coordinador de USAGA, Fernando Marrón, ha mostrado la satisfacción ante el fallo emitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Oviedo, y sostiene que marca "un antes y un después en los daños de fauna salvaje, un comienzo para empezar a cambiar las cosas". El Principado había valorado en poco más de 900 euros lo que le correspondía al ganadero por el ataque del oso y ahora deberá asumir más de 9.000 euros, al incluir también los intereses.

Entre las singularidades de la sentencia, dicen desde el sindicato agrario, se reconoce el valor de los animales muertos, "el lucro cesante por los corderos que la familia afectada dejó de vender por culpa del ataque del oso, e incluso se tienen en cuenta los daños en el cercado y en la instalación", ha explicado Marrón. Contra este fallo judicial no cabe recurso y aunque la indemnización no alcanza lo que pedía el particular, sí que ha sido muy bien valorada por los demandantes.

Tras este fallo desde USAGA entienden que la Administración deberá tomar alguna decisión, porque si ya no podían hacer frente a los pagos según los baremos actuales difícilmente podrán hacerlo a los posibles fallos judiciales. También espera el sindicato que a partir de ahora se abran paso numerosas demandas por parte de los ganaderos, algunos de las cuales ya están preparadas.

"Ni por ese dinero ni por mucho más queremos que se nos maltraten animales como hacen los osos o lobos cuando les arrancan la piel a tiras, lo que queremos es producir con buena calidad y cumpliendo todas las obligaciones que nos imponen las administraciones", ha manifestado Marrón, que ha indicado que el colectivo lo único que hace es defender al sector.

El dueño de la explotación, Segundo Menéndez, ha asegurado que antes del 31 de diciembre presentarán una nueva demanda ante el juzgado porque los daños los sufren "un día sí y otro también". Los daños provocados por la fauna salvaje ha llevado al fin de esta explotación. "Nos vemos obligados a cerrar la última explotación que existe a día de hoy de oveya xalda en producción ecológica. Esto será el final para nosotros pero va a ser el principio para la Administración que nos debe más respeto", ha lamentado Menéndez.