Abren las pistas de hielo en Asturias: mucho cuidado con las lesiones

Oviedo y Gijón levantan esta semana el telón a sus pistas de hielo. La de Oviedo, instalada en el Paseo del Bombé, y la de Gijón, levantada en los terrenos del "Solarón", recibirá el sábado sus primeros usuarios. Avilés también podría tener su zona de disfrute sobre hielo, aunque a día de hoy aún no tiene cerrada la concesión. La fiebre del patinaje sobre hielo en pistas navideñas "efímeras" es una realidad que se ha impuesto en Asturias y esa realidad tiene una expresión en un repunte de lesiones que acaban en los centros sanitarios de urgencias.

Así lo tienen constatado en el servicio de Urgencias del hospital de Cabueñes, donde la forma de registro de las asistencias no permite saber con cifras concretas cuántas lesiones con vínculos a la pista de hielo fueron atendidas el pasado año. A falta de cifra, lo que sí existe es la percepción clara de los profesionales del servicio de que la impericia de los gijoneses sobre el hielo está generando lesiones. Principalmente "lesiones leves, fracturas de muñecas, esguinces de tobillo€", describe Macarena Corominas, jefa del Servicio de Urgencias de Cabueñes. Nada, por otra parte, que no se espere de unas instalaciones con éxito de público y alta demanda. Baste un dato: por la de Gijón el pasado año pasaron 30.000 usuarios entre diciembre y enero. Demasiados miles como para que no se produzcan incidencias. "Cuando en un punto concreto de la ciudad, durante una fecha muy delimitada, unas 30.000 personas están patinando, es lógico que el número de pequeñas contusiones o esquinces derivadas de las caídas esté más localizado", sostiene Félix Luengo, al frente de la pista de hielo de Gijón.



La gran afluencia de patinadores ha obligado a los responsables de la pista a trazar un plan de emergencia para evitar sustos. En las instalaciones hay un botiquín, un ATS y varios monitores (cuatro en el caso de la pista de Gijón) con formación de primeros auxilios. El tipo de lesiones que se suelen producir no son lo demasiado graves como para contar con un servicio propio de ambulancias por lo que, en caso de emergencia, se recurre al 112.



Normas de seguridad

Para evitar incidentes en las pistas de patinaje sobre hielo hay dos reglas básicas:



Girar por la pista en el sentido señalado y no cruzar por el medio. No patinar agarrados en grupo.

La prudencia es la máxima de este tipo de instalaciones, pero, por si acaso, en los carteles de las pistas se añaden premisas como "Respetar a otros patinadores" (es decir, no empujar ni molestarles) o "No exceder la velocidad que domina con seguridad".

Como recomendación para los principiantes, es mejor utilizar las vallas perimetrales para tener un punto de apoyo y, "aunque pueda parecer una contradicción, no ir con miedo", explica el responsable de la pista gijonesa.

Los menores de 7 años no podrán acceder a la instalación sin ir acompañados de un adulto de más de 18 años. Y los menores de 10 años deben entrar a la pista con casco.

La indumentaria

No es posible acceder a ninguna de las pistas asturianas sin guantes para proteger las manos del roce del hielo en las caídas. Los usuarios pueden llevar sus guantes o solicitar unos en la pista. Por supuesto, tampoco se puede acceder sin patines, es decir, entrar en la pista a acompañar a alguien en playeros o botas.

Además, hay que llevar manga larga y pantalón largo y los menores de diez años deben llevar casco.



Prohibido



No se pueden hacer carreras, saltos, piruetas o empujar.

o empujar. No es posible acceder a la pista con mochilas o bolsos.

Comer, beber o fumar está prohiido dentro de la pista.

está prohiido dentro de la pista. El uso de móviles o cámaras de fotos dentro de la pista.

de fotos dentro de la pista. Introduccir en la pista pelotas, balones o "sticks".



