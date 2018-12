Asturias, la autonomía del Norte más perjudicada en peajes hasta Madrid

La autopista AP-1, que une la localidad burgalesa de Castañares con la de Armiñón (Álava), no es de peaje después de 40 años. Las barreras y cabinas de pago dejaron de funcionar desde primera de hoy para poder circular por un trayecto de unos 84 kilómetros después de que el Ministerio de Fomento haya cumplido su compromiso de no prorrogar ni volver a licitar las concesiones cuyo plazo vence en esta legislatura. Tras la liberación del pago de este tramo, Asturias se consolida como la autonomía de la cornisa cantábrica que más peajes paga para viajar hasta Madrid: un total de 25,65 euros, que resultan de la suma de los tramos de la autopista del Huerna y del Villalba-Adanero.

La liberación del pago en la autopista que comunica el País Vasco con la Meseta la convierte en la primera vía de alta capacidad titularidad del Estado que pasa a ser gratuita una vez culminado el plazo de concesión. El peaje de la AP-1 había sido ampliado varias veces, desde que se abrió esa autopista hace 40 años. El coste para su recorrido total suponía en la actualidad el pago de 12,25 euros para los vehículos ligeros y de entre 13,20 y 25,30 a los pesados.

El anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, había anunciado que no se prorrogaría ninguna de las concesiones próximas a su vencimiento, como la AP-1, la AP-4 y la AP-7, que finalizan en diciembre de 2019, aunque nunca precisó si dichas autopistas pasarían a ser gratuitas o si su explotación y mantenimiento sería licitado de nuevo. Fue al actual Ministro, José Luis Ábalos, quien concretó que la intención del Ejecutivo socialista pasa por eliminar los peajes en todas las autovías cuya concesión concluyera en esta legislatura. Una medida que, sin embargo, no alcanza a la autopista del Huerna, cuyo vencimiento no está señalado hasta el año 2050. Para entonces, la vía de alta capacidad que comunica por carretera Asturias con la Meseta y con la capital de España habrá acumulado un período de concesión de 75 años, siendo el peaje más longevo del país.

Prórroga del PP

El plazo del peaje del Huerna finalizaba inicialmente en el año 2021 pero el Gobierno de José María Aznar, del que era vicepresidente Francisco Álvarez-Cascos, decidió sumar otros 29 años a cambio de no hacer también de pago obligado el tramo de la autovía entre Onzonilla y Benavente, que discurre por la comunidad vecina de Castilla y León. El fin del peaje que afectaba a los vascos deja a Asturias en clara situación de perjuicio: cántabros (si optan por la vía de Burgos) y alaveses ya no deben abonar nada para ir a Madrid, los gallegos sólo el peaje de Adanero y los asturianos, el del Huerna y el de Adanero (túnel de Guadarrama).