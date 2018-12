Zapatero advierte que "la reforma de la Constitución no está cerca ni es fácil"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha admitido la conveniencia de reformar la Constitución de 1978 "que nos ha dado los mejores 40 años de la historia de España" pero ha advertido que esa reforma "no está cerca ni será fácil". Rodríguez Zapatero ha planteado esas reflexiones en un acto sobre el el 40º aniversario de la Constitución, organizado por la fundación José Barreiro en Oviedo.

Zapatero destacó el valor que ha tenido la Carta Magna en la historia reciente de España y ha defendido la necesidad de una reforma "que necesita maduración" pero quiso llamar la atención sobre "la generación de la Transición, la mejor que ha tenido", recalcó el expresidente del Gobierno, "por su generosidad". En su opinión, "los ciudadanos interpretaron muy bien ese momento histórico", ha dicho Zapatero a las puertas de la biblioteca pública de Oviedo, antes de un acto en el que también ha intervenido el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y candidato a la presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas, Adrián Barbón.

Antes de que comenzara su conferencia, Zapatero fue preguntado por diversos temas de actualidad, entre ellos por la transición energética. El expresidente del Gobierno declaró que el futuro del carbón "es complicado" aunque le gustaría que fuera "eterno" pero reconoció que "sería de malos políticos y malos gobernantes no anticiparse", Luego, ya en la conferencia, detalló que "España perdió la revolución industrial, ahora no puede perder la transición ecológica" y dio por hecho el "fuerte compromiso" de la ministra de Transicióin Ecológica y del Gobierno socialista "con las comarcas mineras" que precisan un proceso de reindustrialización "para seguir siendo comarcas y que tengan actividad y población". Pero su futuro no pasa por el carbón, dejó entrever: "Defenderlo el tiempo que se pueda, perfecto, pero sabiendo que, o cambian muchas las circunstancias, o el futuro es complicado", afirmó José Luis Rodríguez Zapatero.