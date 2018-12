"Nadie debe cobrar cuotas", advierte el Principado a los colegios concertados

La Consejería de Educación apoya a Hacienda en su batalla contra los "falsos donativos" a la escuela concertada asturiana. Su titular, Genaro Alonso, recordó ayer en Gijón que "la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, y por tanto nadie debe cobrar cuotas". "Si lo que ocurre es que existen cuotas llamadas voluntarias y la Agencia Tributaria entiende que no son deducibles puesto que supone una contraprestación de servicio, yo no tengo nada que decir a esta decisión", expresó. La polémica saltó esta semana a raíz del caso de un contribuyente de la región al que la Administración le exige la devolución de 337,50 euros por desgravar en su Declaración de la Renta las aportaciones realizadas a los centros educativos. El Fisco entiende que dichos cargos no son donativos, puesto que no se persigue un interés general, que es el que justifica la desgravación de esos gastos, sino uno particular para el propio pagador.

Las familias están del lado de la concertada e insisten en que sus colaboraciones económicas son voluntarias y legales: "Nadie nos pone una pistola en la cabeza y, de hecho, hay muchos padres que no pagan". La Confederación Católica de Padres de Familia y de Alumnos (Concapa) se reunió ayer para analizar en profundidad una situación que enfrenta a colegios y a Hacienda. La conclusión fue la esperable: "Cumplimos con la ley de Mecenazgo". Esta norma entiende por donativo "la participación privada en la realización de actividades -por ejemplo, educativas- de interés general". Y es ese interés general el que respalda la desgravación.

El conflicto viene porque Hacienda no aprecia un interés general, sino una contraprestación. Y las familias opinan lo contrario: "Es un beneficio para todos, aportamos un valor añadido a los niños, enriquecemos el colegio". La presidenta de Concapa, Desireé Fernández, pide a la Agencia Tributaria que "se aclare". "Por esa regla de tres, tendrían que meterse con los donativos a partidos políticos, sindicatos, fundaciones... ¿Qué concepto tiene Hacienda de donativo?", se pregunta. Fernández asegura que por ahora su organización no ha recibido ninguna denuncia de padres ni tampoco una comunicación oficial del Fisco. La patronal Escuelas Católicas de Asturias -pertenece a la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y a Educación y Gestión (EyG)- sólo tiene conocimiento de dos centros asturianos a los que Hacienda ha reclamado a sus familias lo desgravado como donativos. "Tiene que haber algo que se nos escapa de las manos, porque en los consejos escolares, las asociaciones de padres saben qué hacen los colegios con los donativos. Está todo muy justificado, presentan un listado enorme", afirma Desireé Fernández.

Por su parte, la portavoz del sindicato Suatea, Emma Rodríguez, dice sentirse "escandalizada" por el hecho de que padres estén deduciendo de sus declaraciones de la renta los pagos. "Aunque sean voluntarios, el dinero se destina para dar prestaciones a sus hijos. No se puede comparar con las donaciones que se hace a una ONG. En esos casos tú no recibes nada a cambio, aquí sí", denuncia. Por ejemplo, mejoras tecnológicas, de confort o educativas. El sindicato subraya además que se está haciendo un agravio comparativo con la escuela pública, en la que no se puede "desgravar nada".