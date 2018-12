El PP llena la Universidad de Oviedo de banderas de España: "Las facultades no son de Podemos ni del Che"

"La Universidad de Oviedo no es de la extrema izquierda, no es comunista, no es de Podemos, no es del Che Guevara". Con estas palabras, el portavoz de Educación del grupo parlamentario del PP, David González Medina, denunció esta mañana "el radicalismo rancio de extrema izquierda del que se han impregando las facultades de Asturias". Para "dar voz" a los alumnos que son silenciados "por una minoría", Nuevas Generaciones ha iniciado hoy una campaña en los campus de Oviedo, Gijón y Mieres, consistente en la distribución de 100 carteles con la bandera de España y más de 500 artículos de la Constitución Española.

"Estamos hartos de ver las facultades llenas de carteles de extrema izquierda y ver asambleas controladas por Podemos", se quejó Medina, acompañado por el presidente de Nuevas Generaciones, Andrés Ruiz. La presentación de la campaña tuvo lugar en el campus del Milán, donde las fachadas están "pintadas con la hoz y el martillo, un símbolo que ha traido muerte y miseria a la humanidad", criticaron los populares.

La semana pasada dos representantes de estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa denunciaron el acoso que sufrieron por exhibir las banderas de España y de Asturias, y colgar en un tablón de anuncios dos carteles de la Semana Santa ovetense. Se trata de Boris Álvarez, gijonés de 22 años y estudiante de Administración y Dirección de Empresas, y de Alejandro Martínez, ovetense de 19 años que cursa la carrera de Contabilidad. Ambos fueron elegidos el pasado 7 de noviembre en las elecciones al claustro universitario, que es el máximo órgano de representación de la comunidad académica asturiana. Tantos las banderas como los carteles religiosos están hoy desparecidos. "Es inconcebible que suceda esto y más aún que las autoridades académicas no amparen a los alumnos", remató Medina.