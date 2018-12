El "youtuber" asturiano que se hizo viral con el cucho: así son sus vídeos

"Los xatos", "Cuidando'l piteru" o "Segar a gadaña" son algunos de los vídeos que alimentan la sección "La Casería" en la plataforma Play Presta, creada por Inaciu Galán, presidente de "Iniciativa pol asturianu", para difundir la cultura asturiana y la llingua a través de la red. Pero, sobre todo, dentro de "La Casería", ha triunfado su último vídeo sobre el valor del cucho para la agricultura asturiana, que acumuló en apenas cuatro días más de 100.000 reproducciones. "Hace tiempo me paró un paisano en un mercado y me dijo que veía mis vídeos. Fue entonces cuando me di cuenta de la importancia de lo que hacía", resume el protagonista de estos documentos audiovisuales, Saúl Molleda, el ganadero asturiano que se ha hecho viral.

"Quiero contarle a la gente lo que cuestan las cosas. Que sepa de dónde vienen la leche y la carne y el esfuerzo que cuesta producirlas, porque nadie es consciente de eso", afirma este joven sierense de 16 años, que desde pequeño quiso dedicarse al campo. La ganadería es su gran pasión, el "youtube" asturiano su heramienta de comunicación y aquí puedes leer toda su historia.

