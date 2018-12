El reciclaje en la región es "testimonial", protesta la Unión de Consumidores

La recogida separada de materia orgánica de origen domiciliario es en Asturias "meramente testimonial", según denunció ayer la Unión de Consumidores junto a Ecologistas en Acción. Ambas organizaciones señalaron en rueda de prensa que en la región se recicla a día de hoy el 27% de los residuos generados "cuando se debería recoger el 80%, es decir, dos veces y media más, unas 126.000 toneladas anuales de papel/cartón, vidrio y envases". Este escaso porcentaje se debe, en opinión de los comerciantes, a que no se actúa para reducir la "fracción rechazo que cada año aumenta". Asturias se enfrenta a multas europeas por no tratar las basuras antes de verterla y no reciclar lo suficiente.