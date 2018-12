El sindicato mayoritario de los docentes buscará "el acuerdo en vez de la confrontación"

La negativa de ANPE a firmar el pasado mes de septiembre un acuerdo para reducir la jornada lectiva del profesorado no sólo no le ha pasado factura en las elecciones sindicales, sino que le ha fortalecido. La Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (10 delegados) arrebató este martes a SUATEA (8 delegados) la presidencia de la junta de personal docente no universitario del Principado de Asturias. A pesar de que su posición en contra del pacto fue muy criticado por parte algunas organizaciones, el sindicato liderado por Gumersindo Rodríguez se mantuvo firme. Y el tiempo le dio la razón: Educación accedió a rebajar el horario lectivo de los maestros en Secundaria y a incorporar mejoras exigidas por el propio ANPE, como el plan de evaluación y la reducción de la carga burocrática.

Los resultados electorales "premian una trayectoria de saber hacer", en palabras de Gumersindo Rodríguez, que abre la puerta a presidir durante los próximos cuatro años la junta de personal docente: "Capacidad y ganas de trabajo tengo". Para esta nueva etapa, el sindicato se fija como objetivos la equiparación salarial de los profesores, la mejora en el sistema de sustituciones, implantar un máximo de 23 horas lectivas y reducir la jornada en los docentes mayores de 55 años.

Con la legislatura a punto de concluir, ANPE manda un mensaje a navegantes: "Vamos a seguir siendo los mismos, no tenemos ataduras políticas; seremos exigentes en nuestras reivindicaciones y buscaremos el acuerdo en vez de la confrontación". De hecho, Rodríguez sostiene que los votantes han premiado su discurso "tranquilo" en medio de una campaña especialmente "sucia". "Pido al resto de sindicatos que seamos capaces de alcanzar pactos y olvidar lo que pasó estos días", añadió.

En las elecciones del martes votaron un total de 5.493 docentes de un censo de 11.467. El nivel de participación fue similar al de las anteriores elecciones, celebradas en 2014: en torno a un 48%. Después de ANPE, que obtuvo el 21,4% de los apoyos y ganó un delegado más, la segunda fuerza más votada fue UGT. No obstante, su secretaria general Maximina Fernández mostró ayer una "moderada satisfacción", pues su equipo perdió un delegado -ahora tiene 9- con respecto a los anteriores comicios. Rodríguez lo achaca a la ley sindical, que "unas veces te da y otras veces te quita" delegados. UGT fue el otro sindicato que en septiembre rechazó el acuerdo inicial de las 18 horas lectivas con el fin de conseguir más mejoras.

Dos delegados más

CC OO, pese a situarse en tercera posición, es la otra ganadora de las elecciones a la junta de personal. Obtuvo dos delegados más (9) y superó por primera vez desde 2002 a SUATEA. En las dos últimas elecciones habían bajado hasta los 838 votos y en éstas superaron los 1.000. "Estamos muy satisfechos. Hemos pasado a SUATEA y CSI desaparece. El profesorado ha premiado nuestra lucha en la calle", valora el secretario general, Borja Llorente, que aplaude que la diferencia entre los cuatro principales sindicatos -ANPE, UGT, CC OO y SUATEA- se haya recortado, de tal forma que ahora sólo les separan "200 votos".

Del júbilo al disgusto. El Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies (SUATEA) perdió en estas elecciones dos delegados, pasando a ser en 2014 la primera fuerza a ahora la cuarta. La actual presidenta de la junta, Emma Rodríguez, atribuye la pérdida de "160 votos" a la entrada del Sindicato Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración (SINTTA), que se estrena con tres delegados. "Parte de nuestros votantes eran interinos y les fabes son las que son", dice Rodríguez. La posición de SUATEA en los últimos cuatro años ha sido "menos beligerante" que CC OO con ANPE y UGT, aunque su portavoz no cree que ello haya influido en los resultados. Por último, CSI sale de la Junta del Personal y CSIF se queda con cuatro delegados.