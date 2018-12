Asturias perdería 94,6 millones de euros si el eucalipto fuese declarado invasor

El Principado defenderá en los tribunales que el eucalipto no sea declarado especie invasora, tras la demanda interpuesta por el municipio gallego de Teo (La Coruña). La vía judicial abierta por este concejo de 18.500 habitantes responde a la negativa del Ministerio de Medio Ambiente a incluir varias especies de este árbol originario de Australia en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. En este documento figura por ejemplo el plumero de la Pampa, tan extendido por la región. El Gobierno regional defiende que el eucalipto no es invasor puesto que no se expande de forma natural, sino por cultivo forestal. Es decir, por la mano del hombre. Además, la incorporación de la especie en esta lista negra supondría un duro golpe económico para la región: perdería 94,6 millones de euros, que son los que genera actualmente el sector.

Por todo ello, la Administración regional se personará -se prevé que también lo haga la Xunta de Galicia- en el procedimiento judicial iniciado por el municipio de Teo, al entender que sus recursos económicos están en peligro. El concejo de La Coruña presentó la demanda recientemente en la sala de lo contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una decisión tomada por el Gobierno de Rajoy. Teo considera que el eucalipto supone una "amenaza grave" para las especies forestales autóctonas. Asturias, por contra, defiende su parcela y asegura que en el territorio regional "no está permitido plantar eucalipto ni pinos en parcelas donde existan castaño, roble y haya". Además, explican fuentes de la consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, la comunidad científica no comparte el perjuicio al que se refiere el concejo gallego.

En números totales, el eucalipto ocupa 60.000 hectáreas, casi la totalidad de ellas ubicadas en terrenos privados, que representan el 6% de la superficie regional. En 2016 se extrajeron 850.000 m3 de madera, es decir, el 70% de todas las especies que se explotan, y se obtuvo un beneficio de 94,6 millones.