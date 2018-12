Juzgan los presuntos abusos que una niña desveló al dejar abierto su diario

Una vecina de Oviedo, ordenando la habitación de su hija de diez años, encontró el diario de ésta abierto por un pasaje de lo más estremecedor: la menor describía cómo el hombre con el que la madre mantenía una relación desde hacía un tiempo la venía sometiendo a tocamientos cuando se quedaba a su cargo mientras ella salía a trabajar. La mujer, horrorizada, presentó de inmediato una denuncia por supuestos abusos a su hija. El asunto llega ahora a la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde se han reservado tres sesiones para tratar este escabroso asunto. Los progenitores de la menor piden penas de más de seis años de prisión para el acusado, R. S. P., un vecino de Oviedo que viene negando los hechos de forma tajante desde el principio.

Y podría ser finalmente absuelto. Ya durante la instrucción se presentaron los primeros problemas. La menor fue interrogada por la jueza del caso y ésta advirtió abiertas contradicciones en el relato de la niña, que incluso desveló cuestiones que no se citaban en el diario. El psicólogo forense terminó por concluir que la menor estaba fabulando. Incluso apuntó un motivo: quería que su madre abandonase a su pareja y volviese con el padre de la menor.

La jueza tomó entonces la decisión de sobreseer el caso, pero los progenitores de la menor recurrieron ante la Audiencia y ésta decidió que los hechos descritos eran tan graves que se hacía necesario que fuesen sometidos a juicio, aunque resultasen ser falsos. El ministerio público, que no veía claro el asunto, no presentó acusación, pero sí la acusación particular, que solicitaba más de seis años de prisión y una fuerte indemnización por daños morales. La defensa, a cargo de la letrada Beatriz de Luis, pidió la libre absolución. El juicio quedó señalado para su celebración entre el 18 y el 20 de este mes.

Vuelta de tuerca

Pero ahora, a pocos días del juicio, se ha producido una nueva vuelta de tuerca en este caso. Los padres de la menor han renunciado a las acciones penales y civiles que pudieran corresponderles. Aducen que la menor está sometida a tratamiento y que la celebración del juicio podría ser muy perniciosa para su evolución.

El próximo día 18 se verá si la sección segunda de la Audiencia acepta esta renuncia tan tardía a ejercer las acciones. En caso de que no presenten acusación, el paso lógico sería la absolución del acusado, que lleva más de tres años sometido de una acusación que considera vergonzante e injusta.