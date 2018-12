Medina censura que ningún líder de la izquierda condene los insultos al PP

El diputado regional del PP y vicesecretario de organización, David González Medina, denunció ayer que ningún dirigente de la izquierda asturiana ni de ningún colectivo feminista de la región haya condenado lo que, a su juicio, han sido unos insultos "intolerables e inaceptables" hacia la presidenta regional del partido, Mercedes Fernández, por su "no" a la cooficialidad del asturiano. "El socialismo moderado ha muerto en Asturias y ahora está inyectándose un radicalismo de extrema izquierda", aseveró Medina, quien señaló directamente al secretario de la FSA, Adrián Barbón, y a la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, por alentar un modelo de partido "que es un peligro y no queremos para Asturias: el veneno del radicalismo".

Según Medina, que personas que defienden la oficialidad del bable lo hagan insultando gravemente a Fernández evidencia que algunos políticos de la izquierda asturiana "están alentando a radicales para luego sacar rédito electoral". El vicesecretario de organización del PP regional aseguró que han pasado varias semanas desde los insultos, pero no han encontrado "la condena social" que deberían tener estos hechos "por parte de la izquierda". Esa circunstancia, destapa, a juicio de David González Medina, "algunas actitudes peligrosas venenosas que no queremos para Asturias". En lo que respecta a su partido, dijo, "defenderemos nuestros principios con vehemencia, pero siempre desde la moderación y el sentido común". Y advirtió: "No es tiempo de extremismos, de experimentos o de radicalismos". Ayer mantuvo una reunión en Gijón con miembros de Nuevas Generaciones para abordar cuestiones de política universitaria. Hablaron de nuevos grados, de cómo mejorar la Universidad y de su denuncia sobre la retirada de banderas de España de varios campus de la región.