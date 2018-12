La reforma educativa dará vía libre para la enseñanza en asturiano sin que sea oficial

La reforma educativa que impulsa la ministra Isabel Celaá dará vía libre para que el asturiano deje de ser una optativa, aunque no goce de la condición de ser lengua oficial. Eso sí, la regulación sobre cómo se imparte estará en manos del Principado. El documento que la Ministra ha trasladado a las comunidades autónomas y a los sindicatos, al que ha tenido acceso este periódico, suprime la condición de que el asturiano deba ofertarse "en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica". La propuesta de nueva redacción es mucho menos estricta y se limita a señalar que "aquellas comunidades autónomas en las que existan lenguas no oficiales que gocen de protección legal podrán ofrecerlas en los términos que determine su normativa reguladora".

Aunque las implicaciones reales que tendría este cambio normativo aún no están claras, colectivos asturianistas consideran que "todo lo que implique una mayor facilidad para la enseñanza del asturiano es positivo". Inaciu Galán, de Iniciativa pol Asturianu, recordó ayer que los colectivos partidarios de la cooficialidad siempre han demandado que el Asturiano tenga peso curricular y que no compita con otras asignaturas de libre elección. "No parece razonable que una familia deba elegir entre Asturiano y, pongamos por caso, Francés", afirmó ayer. La modificación que afecta a la enseñanza del Asturiano se incluye en la reforma de la modificación adicional número 38 de la ley educativa.

En cierto modo, la modificación eleva los márgenes para impartir la docencia del Asturiano, aunque sólo refiere como lenguas vehiculares (aquellas en las que se imparten algunas asignaturas sin que sea opcional) a las lenguas cooficiales. De hecho, ha sido polémico el cambio que establece que sean las autoridades educativas de cada comunidad autónoma con lengua oficial las que fijen la proporción de enseñanzas que se realizan en castellano o en otras lenguas, si bien señala que deberán garantizar el derecho de los alumnos a recibir las enseñanzas en castellano.

Reforma estatutaria

La próxima legislatura puede resultar determinante para el asturiano, toda vez que el PSOE se sumará a los partidos que defenderán la cooficialidad en su programa electoral. De hecho, los socialistas ya se han mostrado dispuestos a abordar una reforma del Estatuto que fije la llingua como oficial, aunque para ello será necesario el respaldo de tres quintas partes de los diputados de la Junta General.