Nueva huelga de examinadores de Tráfico, que obligará a aplazar 150 pruebas diarias

Los examinadores de Tráfico vuelven a ponerse en huelga, ante el incumplimiento de los aumentos comprometidos en los presupuestos después de la movilización que protagonizaron durante varios meses el año pasado. El colectivo ha convocado esta vez diez días de huelga, cinco en esta semana que comienza y otros cinco en la que viene. La protesta deja en el aire unos 150 exámenes diarios en Asturias, según indicó la delegada de Asextra en Asturias, Concha Amado.

Los examinadores se manifestarán hoy a mediodía en Madrid. Partirán de la Castellana hasta la Dirección General de Costes de Personal, que según indican es la que está impidiendo que se les abonen las subidas pactadas. "Otros colectivo, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que dependen de Interior, como nosotros, están cobrando los aumentos desde el pasado octubre. Nosotros no, pese a que hay una partida presupuestaria aprobada. Lo peor es que la Dirección General de Tráfico no nos informa de lo que está ocurriendo. Estamos en un punto muerto y no hay manera de avanzar", añade Amado. El Comité de Huelga ha sido convocado esta misma tarde a una reunión. "Esperemos que de ahí pueda salir una solución", añadió la delegada de Asextra en Asturias.

La anterior huelga de los examinadores, que pararon durante tres días a la semana entre junio y noviembre del años pasado, obligó a suspender unas 6.000 pruebas del carné de Tráfico en Asturias. La huelga llegó a llevarse por delante a varias autoescuelas en la región, y dejó a algunos profesionales al paro, según aseguraron en aquellos días representantes de la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias, que incluso llegaron a movilizarse también para que terminase el conflicto.

La clave para que se desconvocase aquel paro fue un acuerdo de los grupos del Congreso, a excepción del PP, para incluir en los Presupuestos Generales del Estado un complemento de 250 euros, justamente la subida que se ha incumplido ahora con el Gobierno socialista. Los examinadores no descartan seguir adelante con la huelga si los diez días de paro no son suficientes.