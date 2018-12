El Rector protesta por tener que adelantar el coste de la rebaja de las tasas universitarias

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y el rector de la Universidad de Oviedo han introducido esta mañana en la Junta sus matices, mucho más beligerantes los del primero que los del segundo, en el proyecto de presupuesto autonómico para 2019 recién acordado por el Gobierno del Principado con las fuerzas de izquierda de la cámara. El Rector, Santiago García Granda, ha saludado la rebaja de las tasas del 25% que incluye el diseño presupuestario, pero ha reclamado a su vez que no se repita la situación de este ejercicio y que no sea la institución académica la que deba adelantar el coste de esa medida, con la consiguiente merma que ha vaticinado para la prestación de un servicio de calidad. Ha reclamado, en concreto, que la compensación de esos fondos a la Universidad no se ejecute a ejercicio vencido, sino que se consigne ya en este presupuesto al menos el 75 por ciento del coste previsto, que los representantes de la institución han calculado en cuatro millones de euros. García Granda ha incluido igualmente entre sus reivindicaciones la que exige que el Principado asuma el cien por cien del coste del personal de la Universidad



El presidente de la patronal, Belarmino Feito, reiteró las críticas ya expuestas desde su organización a un presupuesto que sobre todo considera poco inversor. "Mientras la capacidad presupuestaria regional ha recuperado el nivel previo a la crisis", dijo, "la dotación para inversiones está lejos de lograrlo. Si hace una década suponía el 25 por ciento y superaba los mil millones de euros, llevamos seis años consecutivos entre el siete y el ocho". Destacó Feito que el capítulo de inversiones propias de la administración ni siquiera llega a lo pactado en los acuerdos de concertación social y remató asegurando que "arrinconar la inversión supone renunciar a uno de sus impactos más relevantes, la generación de empleo". Aludió a las demandas en inversión tecnológica que a su juicio precisa la administración regional y a la lejanía del gasto en I+D+i con las medias española y europea y cirticó la ausencia de "un análisis eficaz de las necesidades formativas y de empleo de nuestro sistema productivo". En la parte del gasto, Feito reprochó la incidencia que hace el proyecto en el incremento del personal al servicio de la administración: "Cuando se piensa que los problemas se resuelven únicamente incorporando personal, lo único que estamos haciendo es retrasar las soluciones" .