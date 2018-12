La patronal eleva el tono contra un Presupuesto que "arrincona la inversión productiva"

En la Junta, Belarmino Feito disertó durante once minutos y se fue sin esperar a que el turno de preguntas le trajese la confrontación de su visión del proyecto de Presupuesto autonómico con la de los grupos parlamentarios. Cuando ya no estaba, la bancada de Podemos abroncó a la silla vacía del presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) por irse sin contestar ni escuchar la réplica, o por evitar el diálogo tras semanas de tiranteces a distancia y limitarse a dejar en la cámara la versión extendida de su opinión abiertamente contraria al proyecto de Presupuesto pactado entre las izquierdas del parlamento. Además de reincidir en el estribillo que desde hace días repite que estas cuentas "no son las que Asturias necesita", Feito denostó el proyecto por "continuista", "raquítico en materia de inversión productiva" e incapaz de "abordar con decisión ni uno sólo de los muchos problemas que tenemos".

Era su estreno en una comparecencia parlamentaria de valoración del diseño presupuestario. Era primerizo en una cita a la que sus predecesores solían faltar, optando por delegar el encargo en alguno de los técnicos de la FADE, pero que el actual presidente no se quiso perder, aunque fuera el tiempo justo para componer ante los diputados su propia enmienda de totalidad al Presupuesto. Su intervención atacó una política de gasto que "arrincona la inversión" y arremetió contra uno de los capítulos fundamentales del pacto de la izquierda, el refuerzo del empleo público: "Cuando se piensa que los problemas se resuelven sólo incorporando personal, lo único que estamos haciendo es retrasar las soluciones", dijo cuando hablaba de la modernización de la Administración. "Las personas son esenciales, pero dentro de un sistema eficiente que aproveche al máximo la tecnología".

Que la inversión productiva se lleve 78 céntimos de cada diez euros de gasto le hace lamentar que este capítulo que "hace una década suponía el 25 por ciento" del Presupuesto lleve "seis años consecutivos entre el siete y el ocho", o que se coarte una porción de las cuentas "indispensable para la generación de actividad económica". Porque "arrinconar la inversión", subraya Feito, "supone renunciar a uno de sus impactos más relevantes, la generación de empleo", o porque el dinero puesto aquí hace palanca y cada cien millones producen "unos 2.800 puestos de trabajo". Demandó en particular más gasto en infraestructuras, más para la modernización de la Administración y para I+D+i. Centró la invectiva en la escasa "inversión real" del Principado, la que excluye los proyectos cofinanciados y que "ni siquiera llega al umbral mínimo pactado en los acuerdos de concertación social" y denostó, en fin, "la estructura" de un Presupuesto que en sus grandes cifras recupera los niveles de 2010, pero que en su distribución "parece querer perpetuar una visión centrada en el gasto social".

Críticas a la "espantada"

Sin dejar pasar otra oportunidad de ver llegado el momento de "acometer un cambio en la política" fiscal que rebaje la carga, Feito se fue. Pronto el diputado de Podemos Daniel Ripa le afearía que se marchase sin esperar réplica "después de meses dando lecciones de cómo deben ser los Presupuestos", pero antes los representantes de los sindicatos mayoritarios hicieron suyo casi todo lo que de las cuentas no había querido FADE. Mar Celemín (UGT) no eludió "la preocupación que genera el efecto que la reducción de la capacidad inversora pueda tener sobre el crecimiento económico", pero recordó también que el gran déficit de las infraestructuras de Asturias viene de las "dependientes del Estado". Para entonces, eso sí, ya había celebrado "el esfuerzo" que trasluce el proyecto "por mantener e impulsar la prestación de servicios públicos esenciales" y había subrayado que el progreso de la economía "debe repartirse de forma justa".

En un alegato mitad de defensa de un Presupuesto "orientado a la izquierda" y mitad de réplica a Feito, Gilberto García (CCOO) advirtió que en el empleo "incide la inversión pública, pero también el compromiso del empresariado y su actitud beligerante en la negociación de los convenios". El dirigente sindical quiso contraponer este acuerdo con los de 2015 y 2017, los del respaldo del PP al Gobierno socialista y con aquellas "modificaciones tributarias que restaron progresividad al sistema y generaron pérdidas en la recaudación". Festejó asimismo el giro social, aunque el incremento de las retribuciones de los empleados públicos le resulte aún "insuficiente".