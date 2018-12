"Yo presumo que creo quién va a liderar la lista", afirma el número dos del PP asturiano

"Presumo que creo quién va a ser". El secretario general del PP de Asturias, Luis Venta Cueli, ha dejado en el aire esta mañana con esas palabras el debate que agita su partido respecto a la candidatura a la presidencia del Principado. "El hecho de que no se comunique públicamente no quiere decir que no se conozca quién es" el candidato, dijo justo antes de matizar el inclusivo con un "candidato o candidata". El número dos del partido en Asturias dice no estar autorizado a revelar lo que sabe, o lo que presume, sobre la posibilidad de que la presidenta de la formación, Mercedes Fernández, vuelva a liderar la lista popular en 2019. Desde la formación han previsto que el anuncio de la candidatura sea inminente y que sea al presidente del PP, Pablo Casado, quien anuncie simultáneamente las candidaturas a la presidencia del Principado y a la alcaldía de Oviedo.

Venta ha esquivado esta mañana, mientras tanto, la cuestión sobre los supuestos cambios que en el mapa político de la derecha asturiana puede introducir la irrupción de Vox en Andalucía. "No me extraña", dijo Venta, que la candidata de Foro, Carmen Moriyón, descarte una alianza electoral con el PP, "porque ella fue una de las alcaldesas de Foro que no quiso hacer campaña para la coalición exitosa" que en las últimas elecciones generales se impuso al PSOE en Asturias. Sin contestar directamente a la pregunta de si él también descarta la alianza, el número dos del PP asturiano se limitó a afirmar que "los escenarios preeleectorales habrá que tenerlos en cuenta pronto, por los poselectorales habrá que esperar". En todo caso, "el PP lo que quiere es ganar a la izquierda y los asturianos quieren desplazar los treinta años del PSOE en Asturias". "Hay que esperar", remató el argumento, "y pensar que los asturianos quieren un cambio y que el cambio no es más socialismo, más Podemos y más IU".