Universidad y Principado, de "zasca" en "zasca": la cuerda se tensa más

Se suman frentes y se suman "zascas". La relación entre la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias se sigue tensando cada vez más. A la batalla por la ubicación del grado de Deportes o la implantación de un grado de Gastronomía, se suma el del apoyo financiero del Principado a la institución universitaria. Todo ello jalonado con cruces de declaraciones entre Genaro Alonso, consejero de Educación y Cultura del Principado, y Santiago García Granda, rector de la Universidad de Oviedo.

García Granda no dudó en replicar hoy al consejero, quien le había acusado de mantener siempre "la cantinela" de la falta de apoyo económico del Principado a la institución académica. De fondo, varias cuestiones presupuestarias. Entre ellas, el hecho de que la Universidad de Oviedo vaya a tener que adelantar y hacer frente de inicio al coste de la reducción de tasas universitarias, acordada por el gobierno regional del PSOE en su negociación con Podemos para alcanzar un pacto presupuestario para 2019. El Rector reclama que el gobierno regional adelante el coste para que no les cause "un agujero" estimado de cuatro millones de euros en su presupuesto. Y el consejero no entiende el discurso de García Granda, al que tilda de "cantinela".

El último hito del enfrentamiento ha llegado hoy, cuando el rector universitario ha sido interpelado por el asunto presupuestario en un acto con periodistas. "Entiendo que el consejero está en su papel y lo hace con buena intención", arrancó con cierta ironía antes de recalcar que "los datos son incontestables", en referencia a las cifras que esgrime para denunciar la falta de apoyo financiero del Principado a la Universidad.

Santiago García Granda volvió a recordar que el Principado tardará un año en abonar los cuatro millones de coste que se estima que tendrá la reducción del 25% en las tasas universitarias para estudiantes. E hizo un símil con intención: "Si le hago un agujero de 20 millones de euros en el presupuesto de su consejería, ¿cómo va a poder cumplir con los objetivos que tienen?", señaló el Rector, Y agregó: "El consejero debería pensar más en la Universidad que en el rector".



Las cuestiones presupuestarias que enfrentan a Universidad de Oviedo y Principado



El enfrentamiento presupuestario se hizo patente este lunes con la intervención del Rector en la Junta General del Principado de Asturias y la posterior contestación del consejero. García Granda reclamó que la compensación por la reducción de tasas a estudiantes no se ejecute a ejercicio vencido, sino que se consigne ya en este presupuesto al menos el 75 por ciento del coste previsto, que los representantes de la institución han calculado en cuatro millones de euros. García Granda incluyó igualmente entre sus reivindicaciones la que exige que el Principado asuma el cien por cien del coste del personal de la Universidad. A lo que Genaro Alonso replicó que deje su "cantinela" y que el apoyo económico del Principado a la institución académica es el mejor posible dentro de las posibilidades presupuestarias.