Nueva afrenta a Asturias: las autopistas rescatadas, gratuitas de madrugada

Las nueve autopistas rescatadas por el Estado tras la quiebra de las concesionarias no sólo tendrán rebajas del 30 por ciento en los peajes, como se anunció hace unos días, sino que serán gratuitas de madrugada y podrían ser objeto, incluso, de más ventajas. Una decisión que se aplicará a partir del 15 de enero y que ha levantado ampollas en Asturias, porque el peaje del Huerna subirá el 1 de enero un 1,67 por ciento, algo que los partidos de la oposición consideran una nueva afrenta a la región.

El Gobierno central aprobó ayer las nuevas tarifas para las autopistas que ahora gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT): las cuatro radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, Ocaña-La Roda, Madrid-Toledo, Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante. El Ejecutivo, tal y como había adelantado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, rebaja en un 30 por ciento de media las tarifas actualmente vigente y aprueba rebajas específicas a los usuarios frecuentes que empleen sistemas de pago electrónico (TAG).

Con esta decisión, el peaje del Huerna pasa a ser el segundo más caro por kilómetro de la red estatal, solo por detrás del de los túneles de Guadarrama (Villalba-Adanero), con la particularidad de que este también tiene que ser abonado por los asturianos que viajan a Madrid. Hasta ahora el peaje del Huerna era el tercero más caro de España, pues el segundo era el acceso al aeropuerto de Barajas (M-12), pero la rebaja del 30 por ciento hace que sea a partir de ahora sensiblemente más barata que la León-Campomanes (AP-66).

Además, las autopistas rescatadas serán gratuitas en los periodos nocturnos de 00.00 a 06.00 horas. Y el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, nacido en Asturias, ha sido facultado para aplicar bonificaciones adicionales en esas autopistas a propuesta de la SEITT. El Gobierno persigue con estas medidas "incentivar el uso de las autopistas que gestiona SEITT", lo que "contribuirá a la mejora de las condiciones de circulación y de seguridad vial, así como a la rentabilidad de las mismas", un criterio que no se aplica en el Huerna.

Críticas de IU y Cs

Mientras, siguen las críticas. Ovidio Zapico, de IU, lanzó una exigencia clara: "Supresión del peaje del Huerna ya, y ya hablaremos después de reequilibrios". En su opinión, la supresión del peaje del Huerna es "tan inviable como otras muchas cuestiones que se hicieron en este país". Es, a su juicio, "cuestión de voluntad política", mientras que elevar el peaje a la vez que otros bajan es "reírse de los asturianos".

Ciudadanos (Cs) calificó el peaje del Huerna de "agravio" y "una agresión más a los intereses de Asturias", señaló el diputado Nicanor García. "No hay razón para que no se aplique también en el Huerna una rebaja del 30 por ciento". Criticó el "aislamiento por tierra mar y aire de Asturias", que supone "un lastre para la economía de la región y para los ciudadanos". Y también la "hipocresía" del PP y el PSOE; el primero, "por alargar la concesión hasta 2050", y al segundo, por cambiar su discurso al llegar al gobierno, pues "cuando gobernaba el PP pedía suprimir el peaje y ahora dice que no se puede porque resultaría demasiado gravoso".