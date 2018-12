Convocan en Oviedo una concentración y una carrera para mostrar el "asco y la rabia" por la muerte de Laura Luelmo

"Desolación. Asco. Rabia. No nos vamos a quedar en casa. No nos vamos a quedar quietas, ni tampoco vamos a dejar de hacer lo que nos venga en gana. Ni una menos. El miedo no nos para". Con esa reflexión, compartida en su perfil en las redes sociales, la ovetense Tere Uxía está movilizando a todos cuantos quieran hacer evidente en Asturias la indignación por el asesinato de la joven profesora zamorana Laura Luelmo, ocurrida en El Campillo (Huelva), con todos los tintes de haber sufrido una agresión por motivos sexuales.

Y quienes quieran, ya tienen donde mostrar su rabia: a las 20.30 horas de hoy, martes, en el Parque de Invierno de Oviedo. Allí se llevará a cabo un minuto de silencio, a continuación una carrera simbólica por las sendas de la zona, y finalmente la lectura de un manifiesto. La convocatoria, replicada de una iniciativa surgida en Orense, lleva por lema "Soy libre para correr".

"Después de conocerse que habían asesinado a Laura Luelmo sentí la necesidad de hacer algo más que cambiar el perfil de facebook o la foto del was. La indignación que sentimos muchas personas no puede quedarse sólo en eso. Busqué si había alguna convocatoria en Oviedo de protesta y como no la había, la montamos", explica Tere Uxía, instructora de actividades saludables para madres. "Al momento de moverlo entre las alumnas ya había gente interesada, así que no sé si seremos muchas o pocas", comenta esta ovetense que reconoce que "no podía quedarme en casa. Hay que mostrar el rechazo por lo que está pasando.