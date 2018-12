Llamazares "no quiere hablar con Garzón" sobre Actúa, denuncia la dirección federal de IU

Gaspar Llamazares se niega a hablar con Alberto Garzón sobre Actúa. La dirección federal de IU acaba de denunciar la insumisión del portavoz de la coalición en la Junta General para dar explicaciones acerca de la polémica desatada el pasado fin de semana después de que el partido promovido por el juez Baltasar Garzón y el excoordinador general de IU, actualmente portavoz en el parlamento asturiano, anunciasen la intención de Actúa de presentarse a las elecciones de 2019 y de negociar programa y candidatos tanto con la coalición como con Podemos. Llamazares ha explicado su reacción: "Parece que la nueva política es la del insulto y la postverdad. Le he exigido a Garzón que retire el término injurioso de tránsfuga y ha dicho que no lo ha utilizado pero que es algo parecido. Le he enviado una aclaración por escrito", ha comentado a través de las redes sociales.

"El coordinador federal ha llamado esta mañana a Llamazares para conocer sus intenciones de cara a las elecciones que se celebrarán dentro de seis meses. Sin embargo, Llamazares no ha querido conversar con Garzón y se ha negado aclararle sus planes", acaba de revelar la dirección federal de la coalición. IU acordó anoche en una comisión colegiada exigir a su portavoz en la Junta General del Principado que aclare si sigue en la coalición o forma parte de Actúa y también encargó al responsable de Organización, Ismael González, un informe sobre las posibles medidas a adoptar.

La situación se encona, a la vista del pronunciamiento de la dirección federal. "La situación roza el esperpento: ¿Qué diríamos su Susana Díaz fuera candidata del PSOE en Andalucía y montara un partido para competir contra Pedro Sánchez en España?", sostiene IU federal.

La respuesta de Gaspar Llamazares no se ha hecho esperar: "La conversación personal requiere unos mínimos que no incluyen la mentira, la injuria ni el insulto. No soy de esa nueva política", ha rebatido el portavoz de IU en la Junta General.