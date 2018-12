"El Príncipe de Asturias" niega que fuera detenido por tráfico de drogas

Pedro Acevedo Reyes, al que la Policía de Bogotá detuvo en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, por presunto narcotráfico, negó ayer rotundamente las acusaciones y aseguró que todo es "un montaje" contra él por una denuncia que interpuso el pasado mes de noviembre y otra reclamación posterior, y en ambas se veían implicados agentes policiales.

El empresario avilesino explicó que el apodo de "El Príncipe de Asturias" se lo puso un amigo en Perú hace muchos años, "por aquello de que nací en Avilés -aunque se crió en Granada- y por recuerdo a la tierra de mi familia". Pero aseguró que "en Colombia nadie sabe de este apodo. Han rebuscado en mi historia sólo para desprestigiarme".

Pedro Acevedo Reyes fue detenido en el aeropuerto internacional de Bogotá por los presuntos delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, según la Policía de Colombia. El coronel Óscar Solarte, comandante del área de Interdicción de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, aseguró que "el sujeto buscaba tener amistades con personas reconocidas. No solamente se movía en Colombia, sino en otros países sudamericanos".

También indicó que "fue capturado cuando pretendía viajar a España con la sustancia", cocaína según los medios de aquel país, pero sin especificar la cantidad que supuestamente le encontraron escondida. "Es todo falso. Un montaje. De hecho, todo eso sucedió el pasado día 1, y se ha publicado como si fuera ahora. Dijeron que me detenían porque había escondido drogas para viajar a España, pero no es verdad. En realidad iba a coger un vuelo a Francia, y no me encontraron nada. Me llevaron a la Fiscalía y pedimos ver las imágenes de las cámaras, para que demostraran dónde había escondido la droga. Por supuesto, me soltaron. Y estoy en mi casa", relató.

Pedro Acevedo Reyes aseguró que continúa con su vida y sus negocios empresariales en Colombia y que atrás quedaron los años en Perú, país del que fue expulsado por un par de detenciones. "Ahora sacan el pasado a relucir y bucean en las redes sociales para contar cosas que ya no tienen sentido. De hecho, ya hace tiempo que no uso las redes sociales", aseveró.