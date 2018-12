Moriyón: "Foro sigue despertando la ilusión con la que empezamos en 2011"

Foro Asturias celebra esta noche su cena de Navidad en Gijón, en un encuentro en el restaurante Marieva Palace encabezado por la presidenta del partido y cabeza de lista al Principado, Carmen Moriyón, y la que también asisten el vicepresidente, Francisco Álvarez-Cascos; el secretario general, Adrián Pumares; los vicesecretarios Pedro Leal, Enrique Lanza y Rubén González Hidalgo, así como el resto de la Comisión Directiva Regional. Un evento en el que Moriyón ha celebrado que "nuestro proyecto sigue despertando la ilusión con la que empezamos allá por 2011 y lo vamos a seguir manteniendo con más fuerza que nunca".

Moriyón expresó en su discurso en el acto de confraternización forista que "el talento de Asturias es la respuesta y nuestro empeño es y será, desde esa convicción, defender un programa que saque a Asturias del ralentí y la ponga, por fin, a avanzar". Y añadió: "Aspiramos a construir una Asturias más próspera, mejor comunicada, más preparada para afrontar los retos que se le plantean y con la garantía de que el futuro de todos no estará condicionado por los problemas que llevamos tantos años arrastrando y a los que nadie hasta ahora ha querido o sabido poner solución".

Igualmente, la aún alcaldesa de Gijón se refirió a sus compañeros del equipo de gobierno municipal en un mensaje de agradecimiento ya casi en clave de despedida de sus labores al frente del ayuntamiento gijonés, que dejará tras ocho años de dos mandatos para dar el salto a la política regional como candidata de Foro a presidir el Principado.

Este es el discurso íntegro de Carmen Moriyón en la cena de confraternización de Foro Asturias:

Un año más, y ya van siete, no puedo empezar sino dándoos las gracias a todos por estar aquí, por vuestra presencia y vuestro cariño. Un cariño que este año es particularmente especial, ya que es la primera vez que celebramos la Navidad desde que asumí, junto con el equipo que hoy me acompaña, la dirección de Foro Asturias.

Por eso también es especialmente sentido mi agradecimiento a todos vosotros, por vuestra confianza y por seguir acompañándonos en un proyecto que sigue despertando la ilusión con la que empezamos allá por 2011 y que vamos a seguir manteniendo con más fuerza que nunca. Gracias por vuestra confianza, demostrada en septiembre pero también desde entonces, en todas y cada una de las visitas que hemos hecho a la inmensa mayoría de los municipios en los que FORO cuenta con presencia activa. Y mi reconocimiento a la labor que realizáis es sincero, pues todos sabemos que la dedicación, el esfuerzo y los sacrificios marcan la diferencia; pero en esos lugares lo hace aún más, si cabe.

Como ya he repetido en alguna ocasión, vosotras y vosotros sois el elemento esencial de lo que hacemos en FORO. Tanto los militantes, que nos prestáis apoyo, aliento y confianza; como todos los miembros de las Comisiones Directivas, que trabajáis a diario para que ese proyecto que hicimos nuestro en el Congreso se siga cumpliendo cada día: ni un municipio sin pisar, ni una mano sin estrechar, ni una propuesta sin respuesta.

Gracias, por tanto, por vuestro apoyo tenaz, por vuestro calor sincero en este largo camino que apenas hemos empezado. Gracias.

Me vais a permitir también que agradezca muy especialmente, en esta última cena de Navidad del mandato, el trabajo de las concejalas y los concejales de Gijón, que forman un extraordinario equipo de Gobierno acompañados por todas las personas que nos ayudan en la labor de gobernar. Un trabajo incansable para que Gijón siga avanzando, siempre mirando hacia el futuro, y que ha dado ya unos magníficos frutos de los que podemos sentirnos muy orgullosos.

Con ellos, el agradecimiento que hago como Presidenta y en nombre de toda la Comisión Directiva Regional lo extiendo al resto de alcaldes y concejales de FORO que en los Ayuntamientos de Amieva, Peñamellera, Ribadesella y Salas, y resto de concejos de Asturias en los que tenemos o no representación, hacen el mismo incansable trabajo que sus ciudadanos también reconocen.

Quiero hacer una mención especial a nuestros parlamentarios nacionales, que como también he dicho en otras ocasiones, son protagonistas de un trabajo a menudo solitario. Quienes somos trabajadores en equipo, como lo he sido yo tanto en mi vida "anterior" como en política, admiramos la capacidad que tenéis para hacer frente a la labor parlamentaria que os ha encomendado la ciudadanía de Asturias. En mi nombre y en el de todos los afiliados, gracias.

Y para terminar, quiero agradecer a al resto de la dirección del partido su apoyo y su confianza, su trabajo para mantener esa ilusión que nos caracteriza como partido y que nos permitirá, una vez más, contagiar a toda la sociedad asturiana para movilizar esa voluntad de cambio y de progreso que tanto necesitamos.

Movilizar a una sociedad repleta de talento, ese que desde FORO ya hemos reconocido y queremos aprovechar al máximo; aspirar a construir con él una Asturias más próspera, mejor comunicada, más preparada para afrontar los retos que se le plantean y con la garantía de que el futuro de todos no estará condicionado por los problemas que llevamos tantos años arrastrando y a los que nadie hasta ahora ha querido o sabido poner solución.

El talento de Asturias es la respuesta y desde FORO lo hemos tenido claro desde el principio. Nuestro empeño es y será, en esa convicción, defender un programa que saque a Asturias del ralentí y la ponga, por fin, a avanzar. Para ello cuento, contamos, con todas y cada una de vosotras, con todos y cada uno de vosotros. Juntos, no me cabe duda, lo conseguiremos.

Un año más, gracias por estar con nosotros y gracias por vuestro calor, que necesitamos para seguir trabajando por Asturias. Feliz Navidad y todos los éxitos para el 2019.