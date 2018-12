El PP de Cangas del Narcea estalla ante un posible pacto con Foro: "Son traidores"

El creciente ruido en torno al pacto con Foro pretendido por la dirección nacional del PP, liderada por Pablo Casado, genera reacciones en el seno del partido en Asturias. El presidente del PP de Cangas del Narcea, José Luis Fontaniella, ha estallado y cargado con dureza contra los foristas, especialmente tras las palabras de Pedro Leal, diputado de Foro que cargó contra el PP regional por apoyar los presupuestos autonómicos del PSOE en dos ejercicios . Fontaniella les recuerda que ellos "entregaron" gobiernos a los socialistas en diferentes municipios asturianos -entre ellos el suyo- y responde en una encendida publicación en redes, que termina con un contundente "ya está bien de caraduras y vividores".

"Pedro Leal.....¿'Leal'? Qué ironía", empieza respondiendo Fontaniella, que prosigue: "Este hombre de Foro que insiste en hablar de acercamiento del PP al PSOE... ¿Ha venido a Cangas, a Villaviciosa o a Tapia a pedir perdón? Me parece una auténtica vergüenza que alguien de Foro pueda utilizar aún ese argumento político. ¿Es que piensas que con un concejal dar esas alcaldías al PSOE e IU te hace ser 'algo' que no se llame traidor a tus votantes?. Traidor, sí. Traidor a la ideología que tenías cuando estabas en el PP. Traidor a las ideas de quienes pensamos que es necesario un cambio".

Pero el líder del PP en Cangas del Narcea no se queda ahí. "¿Qué es exactamente lo que tú representas? Representas un partido que ha colaborado activamente para que el PSOE volviese a gobernar Asturias, Cangas del Narcea, Villaviciosa o Tapia (esta última haciendo con el PSOE una moción de censura al alcalde del PP que ganó las elecciones)", recuerda José Luis Fontaniella, que recomienda a Leal que "pida disculpas públicamente". Y añade: "Pero no que te disculpes con el PP, sino con aquellos que, creyendo que eras de derechas, te han votado de buena fe, y que han visto cómo te ha faltado tiempo para traicionarles dándole los gobiernos a PSOE y a IU".

Se refiere ahora a la situación que ha vivido en primera persona en su concejo. "Puedes empezar por Cangas, donde tu concejal ha abandonado tu partido porque, entre otras cosas, considera que sus diputados (o sea, tú) son unos vagos (eso dijo en los medios, no lo digo yo). Aquí, en el concejo que resido, ya podéis hacer público que os afiliáis a partidos como PSOE, IU o incluso el Cs que quiere que Susana Díaz vuelva al gobierno en Andalucía", expresa Fontaniella.

También se refiere a la presidenta de su partido en Asturias en su contestación a Pedro Leal. "Mercedes Fernández ha sido muy generosa teniendo en cuenta que una alianza en las pasadas elecciones nacionales era muy beneficiosa para el interés general de Asturias y los asturianos. Pero esa premisa ya no se da. La generosidad de Mercedes ha sido contestada con agravios de políticos como tú, que no entendéis el 'interés general'. Políticos que 'leal' con Asturias y los asturianos no es un adjetivo al que mostréis interés. No merecéis representar a los ciudadanos de ningún tipo porque los habéis estado engañando una y otra vez. Cristina Coto (presidenta dimisionaria de Foro) ha mostrado tener mucha más dignidad que ustedes cuando, viendo que la traicionaban también a ella, se marchó. ¡Ya está bien de caraduras y vividores!", sentencia.