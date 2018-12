IU de Asturias pide explicaciones a Llamazares y "responsabilidad y apoyo" a la dirección federal

La dirección de IU de Asturias, a través de su coordinador general, Ramón Argüelles, y su secretario de organización, Alejandro Suárez, ha anunciado una petición de explicaciones al portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares, tras la filtración de la grabaciones en las que éste muestra su "disponibilidad" para encabezar candidaturas del partido Actúa, que impulsa junto al exjuez Baltasar Garzón, entre otros. Más prudente que algunos dirigentes asturianos y que la dirección federal, que piden la dimisión, la cúpula regional de la coalición opta por demandar a Llamazares "que explique su posición tras las escuchas reveladas en las últimas horas en las que se plantea un proyecto político en competencia con IU". La dirección adelanta que no adoptará decisión alguna "en caliente", tanto por la necesidad de conocer de forma directa el contexto de esas escuchas como porque los procedimientos de la organización respecto a sus afiliados "responden a criterios garantistas indispensables para la protección de sus derechos democráticos".

"Frente a posiciones individuales", sigue el comunicado hecho público esta mañana, "es imprescindible favorecer un clima de sosiego que permita la toma de decisiones colectivas acordes con las necesidades de IU conjugando, además, los principios democráticos que defendemos. En cualquier caso, IU Asturias, apuesta por un modelo de participación en el que los proyectos políticos colectivos primarán en todo caso respecto a los personales". Además, como tampoco se escapa la fractura interna que separa los postulados de la federación asturiana de los de la dirección estatal, apuntan que "las crisis políticas hay que afrontarlas una a una para no generar confusión en la militancia y, también, en nuestra base social y electoral: está la posición de Llamazares, al que reclamamos irrevocable compromiso con IU de Asturias y con los valores de IU. Y, por otro lado, está el debate sobre la confluencia con Podemos. No se pueden mezclar y para no hacerlo lo mejor es abordarlo con la calma que la gravedad del conflicto requiere". Los dirigentes asturianos reclaman además "responsabilidad y apoyo" a IU federal "para que, desde su posición, colabore en abordar esto sin dañar a IU Asturias", que es "quien tiene que resolver los problemas con sus dirigentes con el ritmo y la prudencia que requiere nuestra gran influencia social e institucional".