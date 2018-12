El Rector eleva a 16 millones el "agujero" económico que debe taparle el Principado

La bajada del 25 por ciento en las tasas universitarias para el próximo curso abrirá un "agujero de 4 millones de euros" en la institución académica, según alertó ayer el Rector, tras casi cinco horas de Consejo de Gobierno. Santiago García Granda advirtió, como ya lo hizo la semana pasada en el debate del proyecto de cuentas autonómicas, que la pérdida de ingresos por la rebaja de la matrícula -que apoya- tendrá "una repercusión altísima" en un presupuesto ya de por sí "exiguo" (208,3 millones). A esta cantidad hay que sumar los 12,1 millones del capítulo de gasto de personal que "debería cubrir -a su juicio- el Principado", y que sin embargo pone la Universidad de su propio bolsillo. Este apartado asciende a 141.567.137 euros, de los cuales 129.450.315 son aportados por Educación. En total, el "agujero" es de 16 millones que la institución pide que "tape" la Administración regional.

Por eso, la Universidad de Oviedo seguirá peleando por que la consejería de Educación adelante por lo menos el importe de las tasas. El Principado, por su parte, se escuda en el convenio firmado con la institución e interpreta que la devolución se debe hacer cuando la Universidad justifique toda su recaudación una vez termine el ejercicio. Esto "no es razonable", apunta el Rector, cuando se trata de cantidades "tan importantes". Y sin querer "entrar en ninguna polémica", manifestó, refiriéndose al consejero Genaro Alonso: "En algunos puntos nos agarramos a la literalidad del convenio y en otros no". De cualquier forma, añadió la gerente, Ana Caro el debate con la Administración en este punto "no está enconado". "Ellos lo comprenden perfectamente y saben que el agujero de 4 millones hay que solventarlo", aseguró Caro, que emplazó a los políticos a abordar el problema "en enero". Más difícil será ganar la batalla del capítulo de gastos de personal.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de ayer sirvió para poner sobre la mesa esta realidad en el marco de la aprobación de los presupuestos para el próximo año, que crecen un 1 por ciento (en 2,1 millones) y de la nueva oferta de empleo público, con 239 plazas que saldrán a lo largo de los tres próximos años. Se reparten así: 56 para catedráticos, 56 de profesor titular, 3 de profesor contratado doctor, 10 para profesor contrato doctor Ramón y Cajal, 66 para personal de administración y servicios funcionario y 48 para personal de administración y servicios laboral. "Son todas las plazas que podíamos sacar", resaltó Santiago García Granda. Y a mayores, explicó Ana Caro, la Universidad cubre al 100% su tasa de estabilización en administración por el envejecimiento de la plantilla. El Consejo también aprobó el plan de investigación para 2019, dotado de dos millones. "Hemos hecho un gran esfuerzo para mantener todo el impulso que le hemos dado a la investigación en 2018", destacó el Rector, acompañado por el vicerrector José Ramón Obeso.

Otro de los acuerdos principales del Consejo de ayer fue el desarrollo del primer "protocolo para la prevención y procedimiento de actuación en casos de acoso moral por razón de sexo, discapacidad, orientación sexual, creencias o cualquier otro motivo". Entre el 60 o 70% de las instituciones académicas de España disponen de un protocolo contra el acoso , pero éstos "no engloban a personal y docentes" ni abarcan tantos tipos de discriminación, según precisó Ana Caro. La gerente insistió en que el documento consta de dos partes -mediación y averiguación de si los hechos son constitutivos de acoso- y persigue "prevenir más que resolver". Interrogado al Rector por el profesor de Psicología acusado de vejaciones a alumnas dijo que la Universidad está esperando al 22 de enero a si el juez adopta una suspensión cautelar o no.