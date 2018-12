Garzón pide que dimita Llamazares, que se aferra al apoyo de la cúpula regional de IU

La publicación de los audios en los que Gaspar Llamazares muestra su "disponibilidad" para concurrir como candidato con Actúa, el proyecto que ha impulsado junto al exjuez Baltasar Garzón, ha supuesto más dinamita a la ya explosiva situación de IU en Asturias. El coordinador federal de la coalición, Alberto Garzón, fue ayer tajante: "Tras escuchar los audios es difícil no indignarse por tamaña deslealtad. Llamazares debe pedir perdón a la militancia de IU y luego marcharse. Que sea coherente. Y sobre todo que deje de usar a IU y a su militancia para sus proyectos personales".

Pero Llamazares se resiste y asegura que no atenderá la petición de dimisión. Además, critica la "nueva fase de la campaña de linchamiento y cacería personal" que, a su juicio, evidencia la difusión de las grabaciones. Llamazares se ha puesto a disposición de "lo que diga la dirección de IU de Asturias, a la que me siento ligado, no tanto a la federal". Y agrega: "No tengo nada por lo que pedir perdón, tampoco yo le he pedido (a Alberto Garzón) que se disculpe por la estrategia de disolución en Podemos . No he pensado nunca en dejar IU, y menos IU de Asturias", afirma Llamazares, convencido de que "no me solicitarán" la dimisión en la región.

Llamazares, que recalca que las grabaciones son "una información de hace cinco o seis meses, lejos de la actualidad, en la que se planteaba una tormenta de ideas sobre qué hacer" en Actúa, manifiesta que "la disyuntiva es reconstruir una izquierda al servicio de los trabajadores y la ciudadanía o continuar desahuciando a IU en Podemos, negar la pluralidad y linchar al discrepante".

Desde la coordinadora federal de IU encabezada por Garzón son rotundos y afirman que ya se ha llegado a un punto de no retorno para el portavoz de IU en la Junta. Rechazan que pueda aspirar a ser candidato de la coalición en las elecciones autonómicas. "No cumple con los requisitos necesarios", afirman desde Madrid, en referencia al argumento de que no pude pretender concurrir por IU en Asturias quien impulsa un proyecto que podría competir con la coalición en las urnas.

Eso sí, desde la dirección federal rechazan mostrar predilección por cualquier otro candidato para Asturias. "Con que cumpla con los requisitos, nos vale", afirman. Por ahora, el coordinador de IU de Asturias, Ramón Argüelles, ha mostrado su "disponibilidad" al partido, pero no ha dado el paso. Algo que sí ha hecho la concejala avilesina Carmen Conde, impulsada por un sector de la militancia de diferentes concejos, crítica con la deriva de Argüelles.

Argüelles pide explicación

El propio Ramón Argüelles se manifestó ayer junto a su secretario de organización, Alejandro Suárez, pidiendo a Llamazares "que explique su posición tras las escuchas en las que se plantea un proyecto político en competencia con IU". La dirección, que no pide la dimisión como hacen desde Madrid, adelanta que no adoptará decisión alguna "en caliente", dado que "es imprescindible favorecer un clima de sosiego que permita la toma de decisiones colectivas acordes con las necesidades de IU". Piden no mezclar lo que está sucediendo con Llamazares con "el debate de la confluencia" y reclaman "responsabilidad y apoyo" a IU federal "para que, desde su posición, colabore en abordar esto sin dañar a IU Asturias".

Más allá fue Jesús Sánchez, alcalde de Langreo, que gobierna en confluencia con la marca de Podemos y requirió una reacción de la dirección "ante una situación chocante". Le sorprende "que quien garantizaba la identidad de IU haya estado intentando no sólo fundar un partido sino llevarse parte de la militancia para confrontar con IU" y afirma que "le tengo mucha consideración a Gaspar, pero su última etapa política me parece lamentable y patética".

En la dirección, mientras tanto, dos de sus integrantes, Juan Ponte y Gabriela Álvarez, pidieron ya "la dimisión inmediata" del portavoz en la Junta. Postura similar a la de Carmen Conde y el sector que la ha impulsado a las primarias, que acusa a Llamazares de "un plan preconcebido para llevarse a la militancia de Asturias". Conde se refiere a una de las frases de los audios: "La expresión 'voy a tener que desvestir un santo para vestir otro' es bochornosa, demuestra la poca lealtad de Llamazares a un proyecto que le ha dado todo y a una militancia que ha confiado en él muchos años".