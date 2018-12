Agenda de Navidad

La Navidad en Asturias, mucho más que comer turrón a la mesa

Papá Noel, en tirolina en Cangas de Onís, y el Angulero, en Gijón y San Juan de la Arena, compiten por atraer a su público en la Nochebuena en Asturias, mientras las Pelayas cantan en Oviedo la tradicional calenda

esta información ha sido elaborada por: t. c. / e. g. c./ a. m. s./ d. á./ s. a./ c. c./ c. m./ m. m. / a. f./ m. r.

23.12.2018 | 23:24