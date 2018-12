Dolor en la familia asturiana de la política mexicana muerta al caer su helicóptero

"Más buena y llana no la había, siempre pensando en ayudar a los que menos tenían". La familia asturiana de Martha Erika Alonso Hidalgo, la gobernadora del estado mexicano de Puebla, oriunda de Llanu Con (Cangas de Onís), que murió en Nochebuena junto a su marido, el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente de helicóptero cuyas causas se están investigando, manifestó ayer su profundo dolor por la inesperada pérdida. La tía de la política mexicana, Rosa Alonso, y su prima, llamada también Rosa pasaron la Nochebuena en vilo: hasta las tres y media de la mañana no pudieron contactar con parientes mexicanos que les confirmaron la fatal noticia. Quieren creer que el accidente se debió a un fallo mecánico, pero no descartan que fuera provocado. gobernadora estaba sufriendo "presiones" por parte de sus adversarios políticos, "que no veían con buenos ojos que por primera vez gobernara una mujer y que encima se preocupara por frenar la violencia de género y por la gente necesitada".

La política mexicana, que militaba como su esposo en el derechista Partido Acción Nacional (PAN), viajaba con frecuencia a Llanu Con, de donde era su padre, el emigrante y exitoso empresario Florentino Alonso (ya fallecido). Lo hizo por última vez a finales de septiembre, cuando ya se conocía su nombramiento como gobernadora -que se hizo efectivo hace 12 días-. Se reunió con el alcalde canguñes, José Manuel González (PP), y permaneció tres días en Asturias tras hacer escala en Madrid, a donde viajó para conocer el funcionamiento de un prestigioso centro de cuidados para personas con Alzhéimer. Su objetivo era instalar un servicio similar en Puebla.

Fueron no pocos los vecinos de Llanu de Con que ayer se acercaron a la casa de los Alonso para mostrar sus condolencias. Rosa Alonso indicó que tanto la finada como sus dos hermanos mayores venían a Asturias "siempre que podían porque la relación era muy cercana". Tanto ella como su hija viajaron varias veces a México donde fueron testigos de la solidaridad de Érika: se acercaba con frecuencia al parque a entregar ropa a los niños más pobres o vaciaba el armario para repartir ropa entre quien lo necesitara. "Pese a tener una oposición acomodada era una persona campechana que pensaba siempre en los demás", destacaron.

Las dudas sobre las causas del accidente surgieron desde el primer momento entre los allegados del matrimonio fallecido y los dirigentes del PAN. El expresidente de México Vicente Fox Quesada, con raíces en Peruyes (Cangas de Onís), exigió una aclaración: "es difícil aceptar esta coincidencia después de una fuerte batalla democrática por Puebla", indicó. Y es que la elección de Martha Erika Alonso como gobernadora se retrasó varios meses y tuvo que ser ratificada por los tribunales electorales, tras una denuncia de sus adversarios políticos por supuesto fraude.

En el accidente, además de Martha Erika Alonso, de 45 años, y su esposo, Rafael Moreno Valle, de 50, fallecieron los otros tres ocupantes de la aeronave, que acababa de despegar del aeropuerto de Puebla. El presidente de México, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado una investigación "transparente e imparcial" sobre las circunstancias del siniestro.