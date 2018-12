Más contaminantes para Oviedo: el benceno se suma a las partículas del tráfico

A la polución por partículas se suma ahora el benceno. La Coordinadora Ecologista de Asturias ha alertado esta mañana que los niveles de este cancerígeno contaminante están "disparados" en Trubia, tal y como recoge la web del Principado de monitorización de la red de calidad del aire. Mientras, la concentración de micropartículas (PM10 y PM 2,5) ha descendido en las últimas horas. Los ecologistas, no obstante, critican la tardanza de la consejería de Medio Ambiente en activar el nivel 1 del protocolo anticontaminación, que implicaría restricciones en el tráfico en plena campaña navideña. "Seguimos esperando a ver si llueve porque el Principado no está dispuesto a tomar medidas para paliar esta contaminación industrial", critican. Ayer no llovió como estaba previsto y para hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera cielos cubiertos y precipitaciones en general débiles.

El Gobierno regional fía a la lluvia la disolución de la contaminación por partículas de tamaño inferior a 2,5 micras, las vinculadas a las emisiones de combustión como el tráfico, que estuvo disparada durante toda la semana en Oviedo y Siero, y desde el miércoles en Cuencas. En ambas zonas está activado el protocolo de actuación ante episodios de polución del aire en su nivel cero, el que implica avisos a la industria, baldeos en las carreteras y control de los coches en doble fila y en carga y descarga. Las micropartículas siguen altas en las estaciones de Lugones, en Siero, y del Palacio de Deportes, en Oviedo, aunque nada tiene que ver con los niveles registrados en días previos. Igualmente, las PM 2,5 continúan disparadas en la Felguera y en Sama de Langreo.

A todo ello hay que unir ahora el benceno. "Ayer se volvió a disparar este contaminante hasta llegar a los 17 µg/m3 después de varios días sin dar datos en continuo, presentando una media de las últimas 24 horas de 6 µg/m3. En la otra estación que mide este contaminante ubicada a 14 km en Ventanielles, a la misma hora también se disparó la contaminación hasta llegar a 8 µg/m3, lo que idea de la gravedad de este contaminante industrial y su impacto en miles de personas que llevan décadas sufriéndolo", denuncian los ecologistas, que pidieron también ayer ampliar el protocolo a Gijón y Carreño. El valor de referencia anual para el benceno según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 1,7 µg/m3 de media anual, mientras que la normativa española lo fija en 5 µg/m3.