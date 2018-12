La FADE exige participar "en la toma de decisiones" del plan de acceso a los Lagos

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) quiere estar "en la toma de decisiones", en todas las "mesas de debate" que afectan al sector turístico, incluidas las fechas en las que se aplicará el plan de transporte a los Lagos en autobuses de pago, con el consiguiente cierre de la carretera a los vehículos privados. Cuatro dirigentes de la FADE se reunieron ayer en Cangas de Onís con el alcalde, José Manuel González Castro (PP), al que respaldaron en su rechazo a que las fechas del plan a los Lagos sean establecidas por la Consejería de Medio Ambiente y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) sin contar con el Ayuntamiento.

José Luis Almeida, vicepresidente de la FADE, manifestó su "sorpresa" porque una decisión "tan importante para Asturias" como regular el acceso de vehículos privados a los Lagos se hubiera adoptado "a salto de mata". Señaló que el "problema" es que las autoridades impulsan el plan de transporte considerando que los usuarios son "viajeros", cuando son en realidad "turistas". Y "no es lo mismo". Porque en los Lagos hay que ofrecer "calidad turística" y "el turismo es más que un plan de transporte", añadió Almeida.

Resaltó que la FADE no discutirá si la carretera de los Lagos tiene que cerrarse "75 o 365 días", pero sí resaltó que resulta indispensable "un plan estratégico del turismo para Asturias, a cincuenta años vista, en el que Covadonga y los Lagos han de ser parte fundamental. "Curiosamente los empresarios no estamos en el patronato del parque nacional de los Picos de Europa, ni en las reuniones del plan de transporte", se quejó Almeida.

El vicepresidente de la FADE, acompañado por Olaya Nevares, Jaime García y Ramón Álvarez, criticó al consejero Fernando Lastra por "no preocuparse por la opinión de los empresarios del sector turístico, del que viven 33.000 familias asturianas".

En su opinión, además de un plan estratégico del turismo hace falta en Asturias un observatorio turístico. Y, en el caso concreto de los Lagos, un regulador en el acceso al aparcamiento de La Tiese; y un coordinador general, para que "todo el mundo, incluidos los empresarios, y a través de ellos los visitantes, conozca desde primera hora de la mañana" toda la información sobre el parque nacional. "No se puede aplicar el plan de transporte a los Lagos de un día para otro, sin tener arriba preparados los servicios (aseos, punto de información...). Unos servicios que deberían funcionar incluso cuando no hay plan de transporte, porque los Lagos son un recurso turístico de primer orden", apuntó Almeida.

El alcalde cangués, por su lado, manifestó su satisfacción por el apoyo de la FADE y por la decisión del consejero Fernando Lastra de retirar su propuesta para cerrar a los vehículos privados la carretera de los Lagos durante todos los fines de semana de 2019. Le enviará en las próximas semanas "una propuesta alternativa" y confía en alcanzar un acuerdo, "entre otras razones porque el Consejero es una persona muy dialogante y razonable", resaltó el regidor.

Fernando Lastra, por su parte, intervenía tras la reunión del Consejo de Gobierno, en Oviedo, para referirse al plan a los Lagos. Señaló que aguarda la propuesta alternativa del alcalde cangués y que su modelo y el del Consejo de Gobierno es "claro" y coincide con las exigencias de la ley de Transporte y Movilidad Sostenible: apostar por el vehículo colectivo no contaminante y reducir paulatinamente el uso del vehículo particular, con más motivo en un parque nacional. Lamentó que su propuesta no concitara un acuerdo general y señaló que, una vez constatado el rechazo a ese modelo, "la discusión está abierta. Escucharemos a todo el mundo y nos escucharán", concluyó.