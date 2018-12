Frank Cuesta se encuentra con un panorama inesperado en Asturias y denuncia la situación

Frank Cuesta, también conocido como Frank de la Jungla, pasó unos días junto a sus hijos en su tierra natal, en España, haciendo un parón en su lucha por los animales en la asociación que gestiona en Tailandia. Y precisamente en Asturias, en el límite con León, decidió grabar un vídeo para denunciar que "algo está pasando" con el clima, ante la ausencia de nieve en la estación de Pajares pocos días antes de la fiesta de Navidad.



Con su peculiar estilo, que aglutina a miles de fans en sus cuentas de redes sociales y que también le ha granjeado algunos "haters" con los que ha mantenido sonadas discusiones, Frank Cuesta, leonés de nacimiento, publicó en su Instagram un breve vídeo, en el que se ve a sus hijos al fondo jugando con el hielo. Lo hizo en la carretera de acceso al Brañillín, muy cerca de la estación de esquí asturiana.



"¡Qué pasa chavales!", comienza diciendo en el vídeo, en lo que es ya su forma particular de saludo siempre que publica algo. Y continúa: "Lo que tengo detrás es la estación de esquí de Pajares, donde no hay nada de nieve. Al fondo se ven las montañas, esos que están al fondo son mis hijos haciendo el tonto en el hielo. Bueno, y parece que el clima está cambiando, o el "global warming" (calentamiento global) ese es verdad. O es mentira. Pero no sé, desde luego que las cosas están cambiando porque no hay nieve. Estamos muy cerca del día de Navidad y la verdad es que no hay nieve. Es alucinante. Sí, arriba en las montañas hay nieves, pero es que esto es una estación de esquí y está sin nieve", denuncia el conocido herpetólogo, famoso por sus programas en Cuatro y, posteriormente, en DMax.



Y no se olvida de despedirse con sus peculiares formas: "Hace un frío que es pa' cagarse. Bueno.... mejor no cagarse. ¡Hasta luego!". Frank en estado puro, no sólo en Tailandia, también en Asturias, una tierra para la que ya ha manifestado, en varias ocasiones, un especial cariño.





La tortuga Manolo, una estrella "made in" Frank de la Jungla

Frank regresó posteriormente a su trabajo en Tailandia, donde rescata animales salvajes de las garras de un tráfico ilegal muy asentada en la zona y que supone un expolio a su fauna. En sus instalaciones trata de recuperarlos para lograr reintroducirlos con éxito después en su hábitat natural. Y precisamente en sus instalaciones graba muchos de sus vídeos, convirtiendo a algunos de sus animales en pequeñas estrellas de la pantalla.