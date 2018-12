Barbón: "Hunosa estaría cerrada si Rajoy siguiera en la Moncloa"

La noticia del año fue la moción de censura, Hunosa "estaría cerrada si Rajoy siguiera en la Moncloa" y la FSA irá a las elecciones autonómicas con "un liderazgo de cambio" a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía. Son tres mensajes fuerza de Adrián Barbón, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana tras la última comisión ejecutiva autonómica del año, que se ha celebrado esta mañana con la asistencia, por primera vez, de Adriana Lastra desde que es la número dos del PSOE nacional y portavoz en el Grupo Socialista en el Congreso.

Adrián Barbón inició el balance del año que ya acaba destacando la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, y afirmó que "en 7 meses se ha hecho más que en 7 años de Mariano Rajoy", tras hacer mención a las subidas de las pensiones, el salario mínimo interprofesional, del sueldo a los funcionarios públicos y del incremento de los recursos para las políticas contra la violencia de género, el empleo juvenil y los alquileres.

El secretario general de la FSA también puso el acento en el beneficio que, a su juicio, ha supuesto la moción de censura para Asturias. "Hunosa estaría cerrada si siguiera Rajoy", manifestó Barbón, quien acusó al Gobierno del PP de "no mover un papel hasta junio" en cuestiones como el fin de la minería o las subastas de suministro eléctrico para las industrias electrointensiva , tan determinantes para el mantenimiento de la actividad en Asturias. "En siete meses el Gobierno ha tenido que resolver estos problemas. Con los planes de Mariano Rajoy Hunosa estaría cerrada este lunes", señaló el candidato del PSOE a la presidencia del Principado. "Es cierto que cierran los pozos de Carrio y Santiago, lo que nunca es una noticia alegre, imaginen para mí que he crecido a la sombra de la minería, pero Hunosa va a seguir existiendo cuando con Rajoy el 31 de diciembre era le fecha del fin y del despido masivo para más de mil trabajadores".

La lectura de los resultados de Andalucía también fue objeto de reflexión para Barbón en su última comparecencia del año ante los medios. "Ninguna encuesta niega la mayor de la victoria del PSOE en Asturias. El bloque de los partidos de la derecha ya habla de unirse para impedir que la FSA gobierne. En Andalucía igual cuela porque no saben cómo gobierna la derecha pero en Asturias no hay buenas experiencia de las dos veces que lo hicieron". El secretario de la FSA advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió en Andalucía, la FSA saldrá a las elecciones al Principado "con un liderazgo de cambio".

Barbón agradeció la carta que le ha enviado la plataforma de asturianos residentes en el Reino Unido afectados por la supresión de los vuelos de bajo coste desde el aeropuerto de Standstet y se comprometió a dar respuesta en el programa electoral que está actualmente en elaboración. "Yo vengo aquí para mejorar las buenas cosas que se están haciendo y aquellas en las que no somos capaces de encontrar respuestas, buscar respuestas. Va a ser una de las reflexiones en nuestro programa de gobierno. Habrá que estrujarse la cabeza hasta que encontremos una solución y puedo asegurar que en programa irá una mención a este problema de las comunicaciones". El secretario general de la FSA, en cambio, eludió entrar en valoraciones sobre la decisión de uno de los hijos de Fernando Múgica de darse de baja del partido por la foto de la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi con Arnaldo Otegui. "Mi respeto al hijo de Múgica, es una familia a la que conozco, pero por prudencia no entraré a valorar algo que tienen que gestionar los compañeros del Partido Socialista en Euskadi, precisamente por el cariño que siento por esa federación, que ha sufrido mucho por el terror.Ha sido siempre una federación muy generosa para que la sociedad vasca no se rompa. Y lo estamos viendo: el PSE cuando entra en este gobierno del PNV lo hace precisamente porque así cree que contribuye a general los mejores espacios de consenso y de gobierno entre una fuerza nacionalista y otra que no lo es. Los socialistas no somos nacionalistas".