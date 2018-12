Rodillo de la izquierda para tumbar 250 enmiendas de la derecha al Presupuesto

Los tres partidos de la izquierda aplicaron ayer su rodillo parlamentario para tumbar las 250 enmiendas que el PP, Foro y Ciudadanos presentaron al Presupuesto del Principado para 2019, que asciende a 4.524 millones de euros. El 68 por ciento de esa cantidad irá a financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Sabedores de antemano de que ninguna de sus propuestas iba a recibir luz verde de PSOE, Podemos e IU, los tres partidos del centro derecha aprovecharon el último Pleno del año en la Junta para cargar contra unas cuentas que tacharon de "pésimas" y para fiar cualquier margen de mejora en Asturias a un cambio político tras las próximas elecciones autonómicas.

La izquierda, que ya había conjurado el riesgo de una segunda prórroga presupuestaria consecutiva en Asturias en la votación de totalidad de la pasada semana, selló de forma definitiva su primera alianza de la legislatura dando preferencia absoluta a sus propias enmiendas, en total 24, entre las que habrá 70.000 euros para el bulevar de Santullano y 385.000 euros para el Plan de Vías de Gijón, que no figuraban en el presupuesto inicial. No había el mínimo margen de sorpresa y ésta no llegó por mucho que el portavoz de Podemos, Enrique López, lanzara críticas al resto de fuerzas de la Cámara, incluidos los dos socios de la izquierda.

El portavoz del partido morado celebró que en 2019 habrá unas cuentas "que apuestan por un cambio en Asturias, gracias a nuestro grupo y a que, por primera vez, el PSOE ha querido un pacto que no fuera con el PP". Enrique López replicó a los reproches populares con el argumento de que los anteriores proyectos aprobados en el Principado, en 2015 y 2017, fueron pactados entre socialistas y populares. "Ha costado cuatro años romper una alianza que en Asturias nos trajo malos presupuestos y en España nada menos que a Mariano Rajoy", incidió el portavoz podemista, quien destacó que "por primera vez en mucho tiempo se revierte la tendencia" de los recortes en el empleo público. López aprovechó la ocasión para empezar a hacer campaña electoral y, de paso, deslizar una crítica al "cartel electoral" socialista, Adrián Barbón: "Un gobierno de cambio para Asturias o es de Podemos o no será. La FSA no supone garantía alguna de cambio", sostuvo el portavoz de la formación morada.

Concha Masa, de IU, defendió la apuesta por el empleo público incluida en las nuevas cuentas regionales, con 1.213 plazas, 655 de ellas en la sanidad, y lanzó un mensaje al presidente de la Federación Asturiana de Empresarios, Belarmino Feito, que había realizado su particular enmienda de totalidad a estas cuentas en su comparecencia parlamentaria de principios de mes. "El empleo público es el único digno hoy para las personas por mucho que se queje la patronal", defendió la diputada de IU.

La primera fuerza de la oposición, el PP, calificó de "noticia pésima" para Asturias la aprobación del primer Presupuesto de izquierda pactado entre el PSOE, Podemos e IU porque "el Gobierno se ha entregado a los grupos de la izquierda radical y no pinta nada bien", afirmó José Agustín Cuervas-Mons. El parlamentario popular señaló que el proyecto presupuestario, que entrará en vigor el martes, supone "un retroceso claro" para Asturias con "una deuda enorme, que apuesta por la Asturias subvencionada y que tanto lastra el crecimiento de nuestra región". Cuervas-Mons puso como ejemplo la subvención de 16 millones que el Idepa dará a Sogepsa: "Sólo son para cubrir pufos de la gestión socialista. ¿Se imaginan las políticas de estímulo económico que se podrían llevar adelante con ese dinero? También sería posible la gratuidad de las escuelas para menores de 3 años o de los libros de texto". El diputado popular prefirió mirar a las elecciones del próximo año: "Esperemos que en mayo se puedan revertir estas cosas", apuntó Cuervas-Mons.

La portavoz de Foro, Carmen Fernández, protagonizó la anécdota del último Pleno del año. Un acceso de tos suyo llevó al presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo, a interrumpir unos minutos la sesión para que la parlamentaria forista pudiera recuperar la voz, quebrada por momentos pese al caramelo que le acercó al atril su compañero de bancada, Pedro Leal. Ya con voz, Carmen Fernández, tachó de "tramposo" al Gobierno de Javier Fernández, "que juega con la deuda, incrementándola" y defendió la necesidad de "nuevas políticas con profundas reformas para detener el proceso de divergencia con el resto del país". La coincidencia del debate con el Día de los San- tos Inocentes sirvió de recurso a la diputada forista: "Herodes I ordenó aquella matanza de niños ante la amenaza que le suponía el nacimiento de Jesús. Dos mil años después los socialistas están amenazados por otras fuerzas políticas que han venido para quedarse, pero el PSOE se aferra a consolidar un clientelismo basado en dar limosnas en vez de fomentar que la gente se forme y trabaje en Asturias".

Ciudadanos también tiró del santoral para cuestionar "un Presupuesto cuya mayor inocentada es calificarlo de progresista, cuando no lo es, ni en lo económico ni en lo social". Armando Fernández Bartolomé hizo balance negativo del mandato del gobierno de Javier Fernández: "Esperemos que el próximo año acabe con nuestros santos inocentes y traiga una política de esperanza", afirmó el diputado del partido naranja.

La diputada Margarita Vega fijó la posición del PSOE. Reprochó a la derecha que plantee " rebajas de impuestos y al mismo tiempo más inversiones" y, bajando ya al detalle, afeó a los populares que propongan medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles o de los libros de texto "a costa de la inversión informática en la FP. Y Ciudadanos le quita a la TPA sin piedad", subrayó la portavoz socialista para concluir que "todo esto es inviable". Las votaciones posteriores pusieron fin a la prórroga, con aplauso, tímido, desde la bancada socialista.