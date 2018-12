El centro de Asturias, en alerta por contaminación por séptimo día consecutivo

La zona central de Asturias sigue en alerta por contaminación por sétimo día consecutivo. Aunque los niveles de concentración de partículas en suspensión -principalmente, las de tamaño inferior a 2,5 micras, relacionadas más con el tráfico que con la industria- han descendido en las últimas horas en Oviedo, Siero y las Cuencas, el Principado ha decidido mantener activo el protocolo antipolución una jornada más. En estos momentos, los niveles son muy bajos tras una noche de picos en la estación de Ventanielles. La alerta se mantiene no obstante en su nivel más bajo (0), el preventivo.

Por áreas, en Oviedo (incluye también Noreña, Siero, Ribera de Arriba, Llanera y, parcialmente, Morcín) sólo la estación del Palacio de los Deportes, con un valor de 27 microgramos por metro cúbico, superó ayer en una unidad el nivel preventivo de partículas en suspensión PM 2,5, mientras que las PM 10 (de diámetro inferior a 10 micras) se mantuvieron por debajo del umbral de activación del protocolo en todos los puntos de registro. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy condiciones de ventilación favorables en este entorno, pero anuncia lo contrario para los dos próximos días, por lo que se mantiene activada la alerta, señala la consejería de Medio Ambiente.

En la zona de Langreo los niveles de concentración de contaminantes han descendido notablemente. En concreto, ayer se registró un valor de 26 microgramos por metro cúbico de partículas PM 2,5 en la estación de La Felguera y, en el caso de las PM 10, no se superaron en ningún caso los 45 microgramos por metro cúbico. Ante esta situación, ya no se darían los requisitos para mantener activado el nivel preventivo del protocolo. No obstante, se esperan condiciones de ventilación muy desfavorables para hoy y mañana, y desfavorables para el próximo martes, por lo que se ha optado por continuar con la alerta.

Asturias lleva inmersa desde el pasado día 20 de diciembre en una situación de estabilidad atmosférica excepcional que motivó el pasado lunes la activación del protocolo en la zona de Oviedo y el miércoles, en Langreo. El problema, asegura el Principado, no afecta sólo al Principado, ya que las condiciones de ventilación desfavorables se están dando en casi toda España.

El protocolo autonómico tiene tres niveles: 0 (preventivo), 1 (aviso) y 2 (alerta), y se aplica a tres contaminantes: las partículas en suspensión PM 10 (de diámetro inferior a 10 micras), PM 2,5 (diámetro inferior a 2,5 micras) y dióxido de nitrógeno. Este último, a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, no ha dado hasta ahora problemas en Asturias.

Los umbrales de activación del protocolo para las PM 2,5 y PM 10 son los siguientes: