Emigrantes asturianos exigen saber quién disfrutó de 5.100 billetes de avión gratis

La plataforma Stansted Asturias, con casi 15.000 firmas de apoyo para exigir conexiones aéreas a precios asequibles, ha exigido a la Federación Socialista Asturiana (FSA) que se investigue qué personas, organismos o instituciones se han beneficiado de 5.100 billetes de avión gratuitos en los últimos tres o cuatro años. De ese total, 4.100 eran de libre disposición que aportó la unión temporal de empresas Iberia Express, Vueling, Iberia y Air Nostrum, y otras 1.000 de Volotea.

La demanda de esta plataforma se produce después de que Adrián Barbón, asegurase en un mensaje en Twitter sobre las conexiones aéreas: «Como secretario general y candidato a la Presidencia vengo para mejorar aún más las cosas que ya se están haciendo bien y cuando se detecte un problema encontraremos las soluciones para dar respuesta».

"Nuestra plataforma considera estas afirmaciones una tomadura de pelo. Nos parece inaudito que el candidato a la Presidencia de la FSA no haya detectado ningún problema con las conexiones aéreas en el Principado y nos parece aún más grave que afirme que las cosas se están haciendo bien. Nos gustaría informar al sr. Barbón de que las conexiones aéreas internacionales en el Aeropuerto de Asturias simplemente no existen, porque parece que ni tiene constancia de ello, ni le preocupa en demasía".

La plataforma Stansted Asturias volvió a culpar al Gobierno del Principado de que centenares de asturianos no puedan viajar a Asturias estas navidades por la falta de conexiones, que disparan los precios de los pasajes de avión. "Algunos, con muchísimo esfuerzo y la ayuda de sus familiares han podido pagar in extremis unos precios prohibitivos por los billetes, y aún así tendrán que deambular durante horas o incluso días por aeropuertos y/o carreteras, si no hay argayos, nevadas o catenarias rotas. Muchos otros nos veremos obligados a pasar unas navidades "inolvidables" lejos de nuestras familias", aseguran en un comunicado.

Esta agrupación de asturianos residentes en distintos países también insistió en reclamar que se "facilite no sólo que la ruta internacional internacional de Londres Stansted vuelva a estar operativa, sino que los concursos y licitaciones públicas favorezcan la libre concurrencia y garanticen la libre competencia de aerolíneas en nuestro Aeropuerto. Pedimos que los principales puntos de entrada y salida a Asturias a nivel aéreo (Londres, París, Madrid, Barcelona€) no estén en manos de monopolios para que los precios de los billetes se abaraten. Pedimos que se creen más rutas internacionales prácticas, rentables y de interés económico y turístico para la región y que una Low Cost internacional se afiance en Asturias".