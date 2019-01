La dirección federal de IU pide por escrito a Llamazares que explique su papel en Actúa

La dirección federal de IU ha remitido por Burofax una carta al portavoz parlamentario de la formación en Asturias, Gaspar Llamazares, para que explique su papel en la plataforma Actúa, que sopesa concurrir a las elecciones.



El documento, firmado por el responsable de Organización y Finanzas de IU federal, Ismael González,da por hecho que Actúa es un partido, y pide que responda por escrito a dos preguntas. La primera es la siguiente: "¿Eres militante de algún partido político distinto a IU o a los partidos integrados en Izquierda Unida, que como bien sabes son Izquierda Republicana, Izquierda Abierta y el PCE?".



La segunda pregunta se refiere al futuro electoral de Actúa: "¿Entiendes posible que formes parte, apoyes o pidas el voto, en cualquier localidad o comunidad autónoma de España, respecto a alguna lista electoral que concurra a las próximas elecciones europeas, autonómicas y locales distinta a las listas electorales aprobadas en los órganos de IU?"



González señala que "Actúa es un partido no integrado en Izquierda Unida y carente de cualquier protocolo de relación con este movimiento político y social". También recalca las informaciones sobre la pretensión de Actúa de "concurrir a las próximas Elecciones Europeas, además de probablemente a las próximas municipales y autonómicas en distintas localidades y comunidades autónomas".



La respuesta de Llamazares no ha tardado. El portavoz parlamentario de IU en Asturias ha escrito en su cuenta de Twitter: "Me llega todavía hoy el emplazamiento por burofax de la dirección federal, cuando ya tienen redactada y convenientemente filtrada a los medios la sentencia y la condena. Responderé por respeto a la militancia".





Me llega todavía hoy el emplazamiento por burofax de la dirección federal, cuando ya tienen redactada y convenientemente filtrada a los medios la sentencia y la condena. Responderé por respeto a la militancia. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) 2 de enero de 2019