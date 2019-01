El arte de mirar con mucho tacto

"El braille no es difícil. Los videntes quieren interpretar lo que hay con los ojos, y el braille es un sistema táctil. Hay que educar el tacto y aprender a tocar". Así se expresó ayer José Manuel Fernández Granda, uno de los dos instructores de Tiflotecnología y braille que hay en Asturias, con ocasión del Día Mundial de un código que es empleado por la quinta parte de los 1.600 afiliados que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) tiene en el Principado.

"Para mí el braille no es una experiencia, sino una vivencia, la base de mi comunicación", explica Maica Rodríguez Pérez, jefa administrativa de la ONCE, ya jubilada. Su ceguera fue diagnosticada cuando tenía dos años. "Por aquel entonces no existían los medios que tenemos ahora para detectar este tipo de situaciones", subraya Maica Rodríguez.

En los 78 años de existencia de la ONCE en Asturias, "son numerosas las personas con discapacidad visual que han aprendido a leer y a escribir en braille", señala Carmen Martínez Redondo, jefa del departamento de Servicios Sociales de la organización.

José Manuel Fernández Granda ejerce como instructor desde 2011. "Tengo experiencia con los ordenadores desde crío. Llevo con esta vocación por la informática desde que perdí la vista. A los 16 años me quedé ciego total y ahí se produce un cambio a la hora de estudiar, de gestionar tareas, de moverme. En esta etapa de cambio, todos nos adaptamos: la familia y yo", relata.

El braille no es difícil, asegura el instructor. "Aprendemos a discriminar con el tacto usando una especie de tacos braille. Todos tenemos este sentido, pero la vista a veces nos distrae", precisa Fernández Granda. Y agrega: "Por mucha tecnología que llegue, el braille es nuestra base".

Sebastián Sierra, de 32 años, profesor de Geografía e Historia en el Instituto de La Corredoria. Nació con problemas visuales y fue perdiendo la vista de forma paulatina. "Empecé a aprender braille sobre los tres años. Al principio no me gustaba nada, pero a los ocho o nueve empecé a leer por mi cuenta", indicó. Para sus clases, lleva los libros digitalizados en su ordenador portátil. "Utilizo el braille en la etiquetación de los exámenes", afirma.

Liv Parlee tiene 14 años y estudia en el colegio Santo Ángel de la Guarda, de Oviedo. "Los estudios me van bien siempre que no me metan prisa", asevera la joven. Con el braille se maneja "muy bien", comenta. Y concreta: "Cuando tengo un examen, si la frase es corta, la leo entera, y si es larga la divido y voy memorizándola a trozos".