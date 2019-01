Casado revelará el candidato regional y el de Oviedo en una semana, confía el PP

Los Reyes no traerán los candidatos del PP para Asturias y Oviedo en las elecciones de mayo, pero sí Pablo Casado. En el PP regional se confía en que el presidente nacional confirme en los próximos días una visita a Asturias que podría tener lugar dentro de una semana y en la que desvelará los nombres que encabezarán las listas en Asturias y en la capital.

A falta de más certezas, en medio de rumores y quinielas, en los círculos populares el nombre que se perfila como candidato más probable para las listas de Oviedo es el del senador Mario Arias. En el caso del Principado, la situación es más compleja. Por una parte Casado tiene todavía que decidir si sigue explorando una posible alianza con Foro Asturias, toda vez que el propio presidente del PP ha mostrado su inclinación a un acercamiento a los foristas, si bien los dirigentes populares no son proclives al considerar que apenas añadiría rédito electoral. Otras fuentes insisten, en cambio, en que los primeros pasos para buscar un escenario de entendimiento de cara a las elecciones no han dado los frutos esperados y que el posible pacto con Foro está en la actualidad, si no roto, muy dañado.

Que haya un acuerdo o no con el partido de Álvarez Cascos tiene distintas implicaciones para la presidenta del PP en Asturias, Mercedes Fernández. Pablo Casado podría también en esa visita prevista para dentro de una semana confirmar su nombre como candidata en las listas regionales. Siempre ha sido la opción más lógica. Pero el Partido Popular también estaría trabajando para la posibilidad de que Fernández dé un paso atrás y decida no presentarse para dejar abierto un nuevo escenario.

Para esa situación, los rumores dentro del PP vuelven a dispararse, aunque durante las últimas semanas ha vuelto a cobrar fuerza un nombre que en el partido lleva meses sonando como opción: el de la anterior presidenta de Hunosa, María Teresa Mallada. Mientras prosigue la incertidumbre, la expectación en el PP regional y de Oviedo aún se prolongará más allá de la Noche de Reyes.