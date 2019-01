Facua denuncia el mal estado de las residencias de ancianos de Asturias

La atención de los ancianos en los Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) no es la adecuada por falta de personal y de los materiales necesarios para una correcta atención, tal como denuncia Facua-Consumidores en Acción. La asociación solicita al Principado que tome medidas para solucionar "las supuestas deficiencias de las residencias de ancianos con la mayor brevedad posible".

La asociación dice tener conocimiento de que no hay personal suficiente en los ERA para garantizar una atención acorde a las necesidades de los ancianos. Además, denuncia que no existe material suficiente para la prestación del servicio (tales como manoplas, salvacamas, baberos, grúas, toallas, etc.).

Facua acude a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia que establece que dichas personas "tendrán derecho, con independencia del territorio del Estado español donde residan, a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en esta Ley".

De igual forma, también obliga a los poderes públicos a adoptar "las medidas necesarias para promover y garantizar el respeto de los derechos" y a realizar "programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores" para "prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas".