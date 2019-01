Juan Vázquez será el candidato de Ciudadanos a presidir el Principado

Había confianza en que el exrector de la Universidad de Oviedo Juan Vázquez diera el sí, y no fallaron las expectativas. El economista será el candidato autonómico de Ciudadanos en Asturias. Las conversaciones mantenidas entre Vázquez y los dirigentes de la formación naranja durante las últimas semanas han fructificado en un acuerdo que será refrendado en breve por la dirección del partido. Ya había trascendido que la "sintonía" entre Vázquez y Albert Rivera era "casi absoluta", lo que sin duda allanaba el camino de una elección que algunos dirigentes del partido querrían que se formalizara no tardando más de la próxima semana.

No obstante, sigue abierta la posibilidad de que se convoquen unas primarias de postularse algún otro candidato, aunque lo que parece seguro es que en todo caso Juan Vázquez contaría con el respaldo de la Ejecutiva. A esas primarias podría concurrir, sin necesidad de avales, cualquier afiliado. Sin embargo, se da por hecho que ante un paso adelante de Juan Vázquez, éste no tendrá rival o, de surgir uno sorpresivamente, no contaría con opciones.

Juan Vazquez presidió hace sólo unos años el Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Principado, por encargo del socialista Javier Fernández, lo que implicó que tuviera que coordinar un exhaustivo trabajo de expertos en distintas disciplinas que le llevó a ser buen conocedor de un riguroso análisis sobre la situación regional, algo que le haría afrontar el salto a la política dando una gran sensación de solvencia para, además, ofrecer una base de programa electoral sin improvisaciones.