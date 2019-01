Teresa Mallada: "Mi nombramiento ha generado mucha ilusión dentro y fuera del partido"

"Me atrevo a decir humildemente que mi nombramiento ha generado mucha ilusión dentro del partido y también fuera". Son las primeras palabras de Teresa Mallada tras ser nominada por Pablo Casado como candidata del PP a la presidencia del Principado.

Está convencida de que no habrá ningún problema de cohabitación entre ella y Mercedes Fernández en esta nueva bicefalia que van a vivir los populares con una presidenta regional y una candidata a autonómica. La expresidenta de Hunosa asegura que en estas primeras horas, tras confirmase su candidatura, ya ha recibido el apoyo tanto de compañeros y dirigentes del PP como de "muchos votantes que, en principio, no tenían decidida la opción del PP como la elegida".

Teresa Mallada, que tras ser presidenta de la sociedad pública Hunosa, tiene su puesto de trabajo en la fundación Fundación Laboral de Minusválidos (FUSBA), asegura que su relación con la presidenta regional del PP, Mercedes Fernández, "siempre ha sido buena y seguirá así. Cada una tiene sus competencias y la colaboración va a ser máxima".

Madre de dos hijos, de 13 y 14 años, Teresa Mallada evita pronunciarse en este momento sobre posibles alianzas electorales con otras formaciones como Foro, algo que, dice, "no me toca a mí decidirlo, entra en el ámbito de decisión de la dirección del partido", aunque de sus palabras también se desprende que no habrá coalición para el ayuntamiento de Oviedo.

Al ser pregunta sobre su valoración por Alfredo Canteli su respuesta fue la siguiente. "No voy a entrar en nombres. Dentro de muy poco vamos a conocel el nombre del candidato. El PP de Oviedo va a acudir a las elecciones con su lista y eso es lo que puedo decir".

Mallada ya tiene claros sus primeros pasos. De mano, "diseñar, con la dirección nacional, mi equipo de campaña, donde pienso dar cabida a todas las personas con cargos orgánicos en el partido que quieran colaborar más activamente porque todos tienen responsabilidades y ponernos a trabajar por el futuro de Asturias". Y promete que su "principal herramienta de trabajo será el diálogo".