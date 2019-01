La aplaudida respuesta del eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández a Pablo Casado

"Una educación en libertad y de calidad en la que los niños de Asturias no estén estudiando simplemente los hórreos o los frixuelos". Esta fue la frase que ayer lanzó el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante su intervención en el hotel e la Reconquista de Oviedo, dentro del acto organizado por el partido para anunciar las candidaturas al Principado y a la alcaldía de Oviedo.

Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas tanto para los asturianos como para miembros de otras formaciones políticas. El secretario general de los socialistas asturianos, Adrián Barbón, exigía al líder popular "respeto y humildad cuando pise Asturias". "Y si lo que pretendía era hacer una gracia, me ofende que su entorno aplauda esa gracia", añadió. Al candidato socialista a la presidencia del Principado, por lo menos, no le hizo ni pizca de gracia la referencia de Casado a una educación asturiana donde se estudian hórreos y frixuelos.

El eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández también ha querido criticar las palabras del presidente del PP con una imagen que ha compartido en sus redes sociales y que rápidamente ha cosechado cientos de "me gusta" y comentarios favorables.

"Asturias merece la pena. La ignorancia es atrevida", reza el mensaje que acompaña a la fotografía en la que se ve a Fernández contemplando la fotografía en blanco y negro de un hórreo mientras sujeta un plato de frixuelos en la mano.