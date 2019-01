IU federal expedienta a Llamazares y pone límites al uso de sus siglas en Asturias

Nueva vuelta de tuerca en el conflicto abierto entre IU federal y la dirección de la organización asturiana. La coordinadora federal, reunida ayer en Madrid, aprobó abrir expediente a Gaspar Llamazares y, de forma sorpresiva, poner límite al uso de sus siglas y logo en Asturias en caso de ruptura con la organización regional. Una medida interpretada entre varios dirigentes regionales, y por el propio Llamazares, como una amenaza nada velada de intervención en caso de que la dirección asturiana no siga adelante con el expediente a su portavoz en el parlamento asturiano, que supondría su expulsión de las primarias internas al Principado.

La coordinadora federal de IU, que contó con la asistencia de algo menos de la mitad de sus 120 miembros, aprobó abrir expediente a Llamazares con 52 votos a favor y dos en contra. La resolución que emplaza a Asturias a resolver "la anomalía muy grave" que supone el apoyo del portavoz parlamentario asturiano a Actúa, "cumpliendo los acuerdos de los órganos y estatutos de IU de Asturias e IU Federal", fue aprobada con 51 votos a favor y seis en contra. El comportamiento de Llamazares fue duramente criticado en la coordinadora federal, de que la el diputado asturiano forma parte pero hace tiempo que no asiste. Álvaro Aguilera, del PC de Madrid, afirmó que los calificativos de resolución le parecían suaves: "En Madrid, Actúa se va a presentar en varios ayuntamientos, este problema es de toda la organización y esta estrategia de Llamazares ya viene de varios años, no es nuevo". La vasca Isabel Salud fue contundente: "Llamazares intentó hundir Euskadi, que no lo consiga en Asturias", afirmó mientras que un representante de Castilla-La Mancha calificó de "flojo" el expediente y se mostró partidario de la expulsión inmediata. La única voz contra la apertura del expediente fue de una representante andaluza de Izquierda Abierta.

La sorpresa llegó cuando la dirección de Alberto Garzón trasladó a la coordinadora que, con motivo de una consulta realizada al Ministerio del Interior, se han enterado de un documento fechado en 2007 donde se reconoce que IU no puede competir electoralmente con IU de Asturias y que autoriza a la organización regional a "usar la denominación y símbolos de Izquierda Unida". Este documento había sido presentado por el entonces coordinador de la permanente federal, Rubén Fernández Casar. La dirección federal sostiene que ese acuerdo no figura en sus libros de actas. La coordinadora aprobó con 45 votos a favor y 4 en contra enviar una notificación al Registro de Partidos Políticos donde se declara la nulidad del citado documento. Este embrollo resulta de suma trascendencia pues la organización de Asturias siempre ha hecho gala de la existencia de una supuesta independencia jurídica que le permitiría tomar decisiones diferentes a las federales en el ámbito asturiano, situación que se puede dar ahora con el caso de Llamazares. Los cuatro asturianos presentes en la coordinadora federal, Faustino Sabio, Jaime Gareth Flórez, Antonio Giganto y Roberto Ruiz no tomaron la palabra en la coordinadora federal. "Optamos por no realizar una intervención y valorar esta propuesta informativa en los órganos del partido. Ha habido una propuesta que algunos malinterpretan", afirmó Sabio.

Alejandro Suárez, secretario de Organización de IU Asturias, valoró "positivamente la ausencia de medidas cautelares" sobre Llamazares y manifestó "sorpresa" por la poca asistencia a la coordinadora. La dirección asturiana consultará ahora a sus servicios jurídicos el alcance de las resoluciones. Llamazares habló directamente de "chantaje a la federación de Asturias si no me sanciona", mientras que otros dirigentes del sector mayoritario ven "el primer paso de una intervención". Por el contrario, Carmen Conde, que se presentará a las primarias, afirmó que "Asturias no puede ser una federación en rebeldía eterna" y pidió valentía a la dirección. IU de Asturias tendrá que pronunciarse en los próximos días.