Llamazares: "No tiene ninguna credibilidad ni el expediente ni la amenaza de intervención"

El portavoz de IU en la Junta del Principado, Gaspar Llamazares, no cree que el expediente que ayer decidió abrirle la coordinadora federal por impulsar la plataforma Actúa vaya a tener recorrido alguno o que pueda acabar con la exclusión de la federación asturiana de la nacional. "No tiene ninguna credibilidad ni el expediente ni la amenaza de intervención, ni tiene ninguna viabilidad jurídica el intento de desapoderar o desfederar a la organización de Asturias", ha señalado hoy el ex coordinador general de IU y, en la actualidad, portavoz parlamentario de la coalición en Asturias.

Por su parte, el coordinador general de IU de Asturias, Ramón Argüelles ha anunciado la próxima convocatoria de los órganos de dirección para que Llamazares pueda explicarse ante la militancia y el partido y para "ver en qué términos se aborda" dicho expediente. No obstante, Argüelles ha reclamado una "bajada de tensión que evite un choque de locomotoras", que propicie el entendimiento y que evite daños a todas las partes.Argüelles, que ha calificado de "desagradable" el expediente abierto a un "activo" de IU Asturias como es Llamazares, ha reconocido que "no sabe qué va a pasar", pero que lo que sí está claro es que le van a dar la oportunidad de expresarse y de que habrá debate en los órganos de dirección esta misma semana.

Llamazares, que ha asegurado que su relación con la dirección regional es continua, sí que tiene claro que IU de Asturias va a defender su autonomía y va a actuar para que el conflicto se resuelva dentro de la política y sin recurrir a los juzgados por "un error cometido por la dirección nacional que no tiene recorrido interno ni jurídico". En su opinión, la dirección que lidera Alberto Garzón "ha pasado la patata caliente a la de Asturias porque no tiene materia para un expediente" a la vez que ha lanzado "un chantaje a la dirección regional" al advertir de que, si no actúan contra, intervendrán la organización en Asturias.

Sobre esta cuestión, Argüelles ha recordado a la dirección nacional que Garzón reconoció hace dos años "la singularidad" de IU de Asturias, con una personalidad jurídica propia dentro de un proyecto federal. En cualquier caso, Argüelles ha pedido a su equipo de abogados un informe sobre la figura jurídica de IU de Asturias, pero también ha advertido de que la resolución del conflicto dependerá de la voluntad de lograrlo y de que "si hay voluntad de ruptura, se llegará a la ruptura".

Ante la eventual toma de control de IU de Asturias por parte del equipo de Garzón, Llamazares ha señalado que la federal vuelve a equivocarse porque en el Principado Izquierda Unida tomará sus propias decisiones. En su opinión, ayer se volvió a ver cómo se intenta excluir a una izquierda "seria y diferenciada del populismo de Podemos por parte de una dirección federal que está realquilada" en la formación morada. "IU Asturias se va a mantener como una izquierda seria y diferenciada de las candidaturas de Podemos", ha afirmado Llamazares, que no tiene dudas de que va a defender su autonomía "frente a una izquierda encapsulada en Podemos".